No vengo como salvador: Obispo de Buenaventura

Hoy, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya inicia su misión pastoral en Buenaventura, una de las zonas más conflictivas del país. Reemplaza a monseñor Héctor Epalza Quintero, quien convocó y encabezó las protestas por la inseguridad y el abandono estatal de este territorio.

El nuevo guía espiritual de los bonaverenses fue párroco y rector de la Universidad Católica de Pereira y llega al puerto con el propósito de visitar todos los rincones de Buenaventura e iniciará su recorrido por Puerto Merizalde.



¿Qué pueden esperar los bonaverenses de su nuevo pastor?

No vengo a prometer lo que no se puede cumplir. Solo vengo a servir con amor, como un hermano más, un hijo de Dios que tiene una misión. Vengo con deseos de darme como persona a los procesos que vayan en bien de esta comunidad, en especial, de los más pobres y más necesitados.



En los momentos más críticos de Buenaventura, monseñor Epalza no se quedó callado.

Monseñor Epalza fue un acompañante muy decidido en los procesos, en el paro cívico. Valoro esa valentía, yo quisiera tenerla, pero no se si la tenga. Realmente uno no se prepara para esas cosas y le admiro en esa parte, la valentía de defender a los más pobres y necesitados. Eso es un don de Dios y se los da a quien quiere, y espero que me ayude a estar en medio del pueblo como un profeta.



¿Seguirá el legado de monseñor Epalza?

El único modelo es Jesucristo. Valoro lo que han hecho los obispos anteriores; valoro en monseñor Epalza su bondad, su palabra, su desafío en la verdad y su valentía, eso para mí es grande. Yo quisiera seguir defendiendo los derechos de los más necesitados, del pueblo y de la comunidad. Invito que amemos a Buenaventura, que amemos esta tierra tan rica. Amar la tierra, no es amar las palmas, la arena, es amar a las personas que habitan en medio de las palmas, la arena, los ríos las calles. El problema es la falta de amor, por eso no se respeta la vida, por eso herimos a los demás, buscamos caminos para enriquecernos que no son caminos cristianos y por eso el amor es fundamental. La mejor manera de ayudar a Buenaventura es amando lo que hacemos y sirviendo con desinterés. No hay otra manera de salir adelante.



¿Permitirá que los demás sacerdotes encabecen protestas sociales?

No vengo con un plan de apoyar o de no apoyar, tengo que enterarme. Sería irresponsable hoy decir algo. Voy a reunirme con el director de Pastoral Social y con líderes. En Pereira ya me reuní con unas personas que quieren, desde allá, apoyar procesos de acá.



Aquí hay muchos agentes generadores de violencia.

He trabajado con pandillas en Pereira, en Dosquebradas y otras poblaciones. Me ha tocado hacer procesos y lo que me aterra es que esa gente que genera violencia carga escapularios, algunos van a misa, otros son creyentes del Señor de los Milagros y son muy violentos. La guerra es esa, porque los malos no están en una selva, los malos están en nuestra casa y no nos damos cuenta. La familia tiene la responsabilidad, cuando permite la violencia intrafamiliar; desde ahí se gesta y se genera los que van a atentar contra otros. Lo que me aterra es la dicotomía entre la fe y la vida.



¿Cuál es el mensaje para los bonaverenses que viven en desesperanza por la violencia, corrupción y falta de educación?

No vengo como salvador. A veces uno cree que están colocando la frase que dice ‘Salve usted la patria’ ¡No! Vengo a dar lo que puedo, mis ganas de trabajar, mi vida ha sido toda en lo social, población vulnerable y en parroquias donde he ido con personas pobres y con ellas he encontrado la riqueza. Quiero venir a ayudar en lo que pueda, con la ayuda de Dios.