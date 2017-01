No se podrán jugar partidos en el estadio del Deportivo Cali

Los problemas en la movilidad, seguridad, ventas ambulantes y desórdenes logísticos llevaron a que la Policía Metropolitana de Cali enviara un oficio dirigido a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, donde consideran 'No viable' la realización de partidos en el 'Coloso de Rozo'.

Esta misiva fue enviada a tan solo un mes del comienzo del torneo de la liga Águila 2017 y fue considerado después del encuentro que sostuvo el Deportivo Cali con el Atlético Bucaramanga, donde el equipo azucarero quedó eliminado en semifinales.

"El aumento de la congestión vehicular al ingreso del 'Coloso' de Palmaseca es debido a que presenta una sola vía de acceso, por donde se movilizan automotores particulares, buses y motocicletas, con hinchas del Deportivo Cali, procedentes de diferentes partes del país, conllevando al colapso de la misma", dice la carta que es firmada por el comandante de la Policía de Cali, general Nelson Ramírez.

Además la carta indica que "no existe señalización en las vías de acceso al estadio, de igual forma en los parqueaderos no hay personal de logística suficiente que ayude a controlar el parqueo de vehículos (...) no generaron controles sobre el mismo, permitiendo que los asistentes realizaran actividades tales como el consumo de bebidas embriagantes, la elaboración de asados, adecuación de equipos de sonido, car audios, entre otros".

Esto hizo que la entonces gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes Duque, con aprobación de la gobernadora Dilian Francisca Toro, enviaran una nueva carta al alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, pidiendole que se tomen medidas de seguridad en el estadio, y hasta que no esto no se haga, no se puede realizar ningún partido de fútbol.

La carta anota: "Por tal motivo, le remito copia del Concepto de "No viabilidad" para partidos de fútbol en las categorías A y B en dicho escenario deportivo, ubicado en el corregimiento de de Palmaseca del Municipio de Palmira, Valle del Cauca, debido a que no existen las condiciones logísticas suficientes del club Deportivo Cali para que se presente un servicio de Policía óptimo".

Cabe recordar que en el último partido jugado en el estadio del equipo azucarero no fueron pocos los hinchas que se declararon molestos, pues al momento de salir de la zona se extendió hasta altas horas de la madrugada.

También fue uno de los motivos para la cancelación del Concierto Histórico de la Feria de Cali que se iba a realizar el pasado 30 de diciembre con Richie Ray, Bobby Cruz entre otros artistas, donde los organizadores del evento señalaban que la desición se tomaba por el traumatismo que se generaba en el sector cuando se realizan eventos masivos.

La alcaldía de Palmira ni los directivos del Deportivo Cali se han pronunciado ante estos hechos.