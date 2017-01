'No se prolongará la calle 13 por Zanjón del Burro en el sur de Cali'

La Secretaría de Infraestructura de Cali había recalcado hace casi un año, la importancia para la Administración de llevar a cabo la megaobra que implicaba prolongar la calle 13, en Ciudad Jardín, interviniendo el Zanjón del Burro.

La noticia había puesto ‘con los cabellos de punta’ a vecinos de esta zona en la comuna 22 y a ambientalistas de la ciudad porque la obra representaba para ellos, un impacto negativo, pues este corredor abarca, el Lago de la Babilla, además del Zanjón.

Pero hoy el panorama es otro. Hay alivio entre habitantes de esta comuna, en el sur de la ciudad, porque el actual secretario de Infraestructura de Cali, Gustavo Jaramillo, les informó que acatará una de las recomendaciones del estudio que la Universidad del Valle presentó el miércoles pasado: ya no se hará la prolongación de la calle 13 para conectarla con la 12, interviniendo el Zanjón “porque no aportaría, de una buena forma, a solucionar los problemas de movilidad”.

Por ello, vecinos y la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Ciudad Jardín, en la comuna 22 quedaron contentos, luego de que delegados de la Univalle expusieron el estudio en la Universidad Icesi, donde también estuvo el secretario de Movilidad local, Juan Carlos Orobio, quien el año pasado era el secretario de Infraestructura y quien había planteado la megaobra que generó protestas, justamente, a comienzos del 2016.

“El secretario de Infraestructura dijo que la obra queda descartada”, aseguró el ingeniero Hugo Salazar, miembro de la JAC de Ciudad Jardín.

Las opciones son las avenidas Ciudad de Cali y Circunvalar, y tres carriles en la vía a Jamundí.

Andrés Charria, de la Junta Administradora Local (JAL) de la comuna 22, calificó el anuncio como un triunfo para la comunidad. “Se protege un ‘pulmón’ como lo es el Zanjón del Burro y también el Lago de la Babilla”, porque allí habitan especies, entre perros de monte, guatines, aves y las tres babillas que, recientemente, el Dagma prometió no trasladar.

“El estudio confirmó lo que hemos venido diciendo: meter vías por allí no mejora la movilidad. Esa destrucción ambiental no trae beneficio”, expresó Charria.

“La prolongación de la calle 13, por el Zanjón del Burro, no es necesaria porque no habría un volumen de tráfico sustancial al ejecutar las medidas de mediano plazo”, dijo Jorge García, de la Univalle.

No obstante, para el ingeniero Salazar, es positiva la apertura de una calle, en inmediaciones a Mimos, con un semáforo, pero en lo que no está de acuerdo ni vecinos de Ciudad Jardín es en cambios viales en las carreras 105 y 106, y en las calles 14, 15B y 16. Según el ingeniero Salazar, las vías de la 105 y de la 106 no resisten un flujo vehicular mayor.

“Se va a presentar un cuello de botella porque la 105, la dejan en un solo sentido, pero desemboca en la 13 en un solo carril”, dijeron algunos moradores.

El presidente de la JAC de Ciudad Jardín, Raúl Suárez, dijo que “se deben realizar mejoramientos de cruce con semáforos que obedezcan a ‘olas verdes’”.

El secretario Orobio indicó que “el estudio se está socializando y que las recomendaciones serán evaluadas”. Añadió que primero espera los resultados de las medidas implementadas en este comienzo de año, como el nuevo pico y placa, y restricciones para motos, camiones y tractomulas.

CALI