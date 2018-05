No habrá ley seca durante el Día del Padre en Cali

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que no hay necesidad de aplicar la misma restricción que se dispuso durante la celebración del Día de la Madre, que generó su polémica.

Esta semana, gremios como la Asociación de Establecimientos de Diversión Nocturna (Asonod) y la Federación de Comerciantes (Fenalco) pidieron que se tuviera en cuenta que es una fecha tradicional y que se pueden impulsar campañas de prevención de violencia, aparte de aplicar medidas de seguridad.



El alcalde Maurice Armitage dijo que no será necesario usar la Ley seca para el Día del Padre. En su opinión, el mensaje del Día de la Madre ha sido entendido y la ciudad está aprendiendo la manera de festejar las fiestas sin llegar a la violencia.



El mandatario dijo que es consciente del impacto para los comerciantes, incluidas las ley seca de las elecciones. En ese sentido envió un llamado para unir tareas en favor de unas fiestas que no terminen en desgracias.

El presidente de Fenalco Valle, Octavio Quintero, dijo que se hizo una invitación al Alcalde para un pacto por la vida y el consumo responsable. Precisó que la actividad del comerciante o empresario no tiene relación directa con la violencia, y que no se deben limitar sus posibilidades de cumplir con sus obligaciones de nómina e impuestos.



Las autoridades aseguraron que en la celebración de las Madres, cuando se dictó ley seca desde el sábado hasta la madrugada del martes, se registró una reducción en las muertes violentas, lo mismo que en la cantidad de lesionados y de riñas.



Por petición del comercio y empresas, el Gobierno dispuso que el Día del Padre no se celebre el 17 de junio, como es tradicional por ser segundo domingo de mes. La fecha coincidiría con la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República. La fiesta dedicada a los papás se trasladará para el 24 de junio.