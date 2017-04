Piden repatriación de enfermera asesinada en Italia

"Estamos pidiendo a las autoridades colombianas de todas las maneras la repatriación del cuerpo de mi hermana", expresó Fredy Loza, hermano de Nidia Lucía Loza Rodríguez, de 37 años, asesinada la semana pasada en Italia, en circunstancias que investigan las autoridades.



Sus hermanos cuentan que lo que saben a través de los medios de comunicación de Italia es que Nidia al parecer fue atacada por su esposo el pasado 12 de abril con arma blanca, sufriendo varias heridas que le ocasionaron la muerte.

Según se conoció, Nidia Lucía Loza salió de Pasto hace 15 años cuando se fue a estudiar a Ecuador y ahí logró una beca para Italia.



La pareja estaba residenciada en el sector de Camisano Vicentino, de la ciudad de Vicenza, en el norte de Italia.



Allegados manifestaron que en los últimos meses la pareja tenía dificultades en su relación.



Su madre Berta Rodríguez, quien calificó el hecho como un caso de feminicidio, pidió a la justicia italiana que castigue severamente al agresor y urgió la inmediata repatriación del cuerpo de su hija hasta Colombia, antes que las autoridades de ese país autoricen su cremación este miércoles.



Expuso que en una de las últimas conversaciones con su hija ésta le contó que había perdido su brazo derecho en un accidente, por lo que adelantaba las gestiones para su indemnización en Italia y regresar al país.



Familiares y allegados realizaron un recorrido por las calles de Pasto solicitando la solidaridad y ayuda de los nariñenses y del país para lograr la repatriación y que se castigue al responsable de su muerte.



También compañeros de trabajo en el hospital donde laboraba en Italia realizaron un plantón en rechazo por el crimen.

Compañeros de trabajo de Nidia Lucía Loza realizaron un plantón frente al hospital donde laboraba en Italia. Foto: Archivo particular

"No más feminicidio, tu familia y Nariño espera tu regreso", es la frase en una enorme pancarta que portaban.



“Hasta las autoridades italianas están diciendo que no es justo que Colombia no se pronuncie”, expresó su desconsolada madre en momentos en que caminaba por una de las calles de Pasto.



Allegados cuestionan que la Cancillería colombiana no se haya pronunciado sobre este caso.



Lorena Ordóñez, sobrina de Nidia Lucia, manifestó que "lo que pedimos es que se esclarezcan los hechos, pedimos la verdad sobre cómo sucedieron las cosas allá".



A la preocupación por el traslado del cadáver hasta Colombia se suma la de obtener la custodia de su hija Victoria, de solo 3 años, de quien desconocen su estado y en manos de quien se encuentra.



El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, se solidarizó con la familia e inició gestiones para ayudar en la repatriación del cuerpo.



“Se ha propuesto realizar un aporte voluntario por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Pasto para apoyar a la familia Loza Rodríguez”, dijo el mandatario local.



