Incierto retorno de la energía en Tumaco

Empleados y trabajadores de cuadrillas de la empresa regional Cedenar ya llegaron a la zona donde fueron afectadas las torres 330 y 346, por lo que desde la noche del pasado lunes cerca de 50.000 habitantes de Tumaco y otras localidades vecinas se encuentran sin el servicio de energía eléctrica. Pero aún es incierto el arreglo para volver a restablecer la luz.

Según el gerente de la electrificadora, Jorge Chingual Vargas, el área donde se registró el hecho es el corregimiento La Espriella, hasta donde llegaron los miembros de la Fuerza Pública, con el fin de asegurar el área y permitir así el ingreso de los operarios de la entidad.



“La gerencia general implementó un plan de contingencia orientado a restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, anotó el funcionario, quien agregó que hubo necesidad de activar las dos plantas generadoras de energía localizadas en la subestación Buchelly, con el objeto de solventar parcialmente el suministro de energía a la comunidad.



Otra de las acciones complementarias tiene que ver con el restablecimiento provisional de las torres afectadas en un tiempo aún no determinado.



“Cedenar espera realizar la recuperación de la infraestructura afectada y normalizar el servicio”, dijo Chingual.



“Son torres que se encuentran en el piso por la instalación de cargas de dinamita”, confirmó luego.



“La primera situación que debimos superar es que el Ejército que se encuentra en la zona nos asegurara para que nuestro personal pudiera entrar al sitio”, argumentó.



Precisó que para no generar falsas expectativas en la población, prefiere no dar horas o tiempos del retorno del servicio de energía.



No obstante, por experiencias similares del pasado, se cree que en un plazo de 3 días se podría normalizar el servicio.



Por su parte, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, calificó como infame este atentado contra la infraestructura energética y responsabilizó del mismo a las disidencias de las Farc al mando de alias “Guacho” que delinque en una extensa zona del Litoral Pacífico nariñense.



“La paz no existe en el Departamento de Nariño”, expresó el mandatario seccional, quien dijo que esta clase de atentados afectan directamente al pueblo tumaqueño.



Mientras tanto, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco, Saida Luz Mosquera, expresó su preocupación toda vez que el nuevo “apagón” se produce en momentos en que el sector turístico se preparaba para recibir al menos a unos 10.000 turistas procedentes de Pasto y otros municipios de Nariño, con ocasión de la temporada vacacional de Semana Santa.



La dirigente gremial dijo que el comercio organizado deja percibir al menos unos 50 millones de pesos diarios por la falta del fluido eléctrico y que sectores básicos en el puerto como el pesquero pierden alrededor de 100 millones de pesos en el día.



PASTO