La Nasa lanzará al espacio innovadoras celdas solares hechas en Cali

Unas celdas solares orgánicas de última generación tecnológica que, por sus características, es la primera vez que se realizan en Colombia, fueron trabajadas por 37 jóvenes de diferentes colegios públicos de Cali y Caicedonia, acompañados por docentes de la Universidad del Valle. Pero lo que más entusiasmados los tiene es que la Nasa las lanzará al espacio.

“Es realmente satisfactorio saber que hiciste parte de un proyecto que llega a la Nasa, sobre todo antes de graduarte del colegio”, comentaba Danna Valentina Martínez, estudiante de grado 11 del INEM de Cali.



Las 30 celdas que hicieron son a base de carbono.



“Son orgánicas y de alto impacto investigativo por sus características renovables y no contaminantes, a diferencia del silicio, cadmio o selenio, utilizados comúnmente y que son perjudiciales para el medio ambiente”, dijo José Darío Perea, egresado de física de Univalle y doctorado de Ciencias Materiales con énfasis en celdas solares orgánicas e híbridas de la Universidad de Erlangen-Núremberg en Alemania.



El proyecto salió del programa Clubes de Ciencia Colombia que en junio pasado tuvo en Univalle una de sus sedes a estudiantes colombianos de doctorado en prestigiosas universidades del mundo e investigadores de instituciones nacionales y extranjeras, quienes ofrecieron cursos lúdicos para acercar a los jóvenes a la ciencia.

Ahora el profesor José Darío Perea busca financiación para llevar algunos estudiantes a Alemania. Foto: Cortesía Universidad del Valle

“Propusimos el tema de celdas solares por el problema real del calentamiento global, la sobrepoblación y el aumento de la contaminación, así que investigamos en energías renovables, concientizamos y, sobre todo, intentamos hacer módulos propios para el país, para no depender de productos extranjeros”, dijo el docente.



Pero la utilización del carbono no es lo único novedoso de estas celdas, para sus creación se empleó un Spin Coater, aparato que hace alusión a un triturador de verduras, pero sin la cuchilla, que gira y hace que los materiales que le ingresen se dispersen de forma homogénea. En el mercado este dispositivo puede costar 4.000 euros, pero Perea, con su grupo de investigación en Alemania, creó uno artesanal con materiales que no superaron los 50 dólares.

Este 24 de agosto se enviarán solo cuatro laminillas al espacio desde Fort Sumner, Nuevo México, porque las mayoría de los estudiantes se las llevó para su casa.



“Si algún extraterrestre ve nuestras celdas, me gustaría decirle que estamos tratando de cuidar el planeta para que no nos invadan por no hacerlo”, dijo Karen Sofía Asprilla, de 16 años del Colegio Santo Tomás, grado 11.



Los resultados del taller liderado por Perea llegaron a oídos de la ingeniera Diana Carolina Gasca, egresada de ingeniería de materiales de Univalle y quien participa en el programa Cubes in Space auspiciado por la Nasa, y con la intervención de la Fundación Stellam de Barranquilla se gestionaron todos los trámites para que la Nasa envíe al espacio estas celdas en un globo aerostático.



CALI