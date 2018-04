Música, comida y baile se toman hotel Spiwak de Cali con 'El Brunch'

Los ritmos de la música electrónica se unirán a la buena comida y el espectáculo visual con el 'Brunch', un evento que realiza Afternoon Delight, Hotel Spiwak y Restaurante La Zarzuela.

El evento comenzará a las 11:30 de la mañana con una barra de comida tipo 'all youcan eat' (todo lo que puedas comer) con sabores al estilo inglés de muffins y scones hasta 6:00 de la tarde.



Pasadas las 11:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, se tendrá un 'all you can drink' (todo lo que puedas tomar) de 'mimosas', una bebida tipo cóctel compuesto por champán u otro vino espumoso y una parte de zumo de naranja.



Los ritmos de Afternoon Delight y otros dos djs invitados desde Budapest, Hungría, amenizarán la jornada que contará con muchas sorpresas.

"Será un evento abierto para los amantes de la música, la buena comida y los amigos. Ya hemos realizado 'El Brunch' en ocasiones anteriores con muy buena acogida, donde se demuestra que los caleños son más que salsa", dijo uno de los organizadores.



Si desea conocer más de este evento, que girará entorno a la piscina del hotel Spiwak, puede comunicarse al número 300 8950162.





CALI