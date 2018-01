Murió una futbolista cuando realizaba práctica en Cali

La deportiva fue llevada de urgencias de un centro asistencial pero debido a un paro cardíaco dejó de existir hacia el mediodía del jueves.

Hacia las 9:00 de la mañana Valentina Vanega había llegado a iniciar una práctica de prueba en el equipo femenino del Atlético Fútbol Club en un campo de fútbol del sur de la capital del Valle.



De acuerdo con las primeras informaciones, la joven había sido llamada a pruebas al conjunto deportivo. Solo llevaba unos minutos en movimiento| cuando sufrió un desvanecimiento.



La situación fue considerada de urgencia y por ello la trasladaron a la clínica Valle del Lili, pero después de tres crisis cardíacas dejó de existir.



No se conocen detalles sobre algún problema de salud en la joven, que era nacida en Cali y contaba con 20 años de edad.



La futbolista, que se desempeñaba como defensa central, estaba en su primera práctica con el Atlético. La semana pasada había hecho prácticas con el club América de Cali pero no había logrado pasar los exámenes.



Jerson Gonzáles, director técnico del equipo profesional femenino del América lamentó lo sucedido.



"Valentina no estaba con el equipo pero doy mi más sentido pésame y un fuerte abrazo a su familia, que Dios les de fortaleza", dijo Gonzáles.



A través de redes sociales varias personalidades del mundo deportivo lamentaron lo ocurrido.

Lamento mucho la noticia de la joven futbolista Valentina Vanegas. Mucha fuerza para toda su familia 🙏🏼 @AtleticoFCF @AtleticoFCSA https://t.co/ey2Y0V3JDU — Maleja Urriago (@MaleUrriago8) 25 de enero de 2018



CALI