Alarma en Toribío por el regreso de acciones de  guerra

Ataques terroristas continúan en el municipio de Toribio, Cauca causando tensión en sus habitantes, cuando desconocidos arrojaron dos tatucos cerca de una estación de Policía.

El reporte policial informó que el ataque ocurrió alrededor de las 9:20 de la mañana en la noche del martes cuando dos objetos fueron arrojados desde una montaña, uno cayó cerca de una entidad bancaria y él otro cerca al Cai municipal. No se reportaron muertes o heridos, el único daño y percante fue el daño en algunos de los inmuebles.



Aun así no es el primer atentado que se le hace a un municipio de la región del Cauca, en las últimas horas se reportaron ataques en Padilla, Santander de Quilichao, Suárez, Guachené y Corinto.



El primer ataque registrado en Padilla, fue causado por una motocicleta bomba abandonada frente a la casa del Concejal Carlos Uribe, que dejó como resultado la muerte del intendente Eider Burbano Beltrán, y otros tres policías heridos.



El coronel Fabio Rojas comandante del Cauca dijo "Al conocer el caso el comandante de estación de Policía, en compañía de tres uniformados más, se acercó a revisarla y fue accionada a control remoto, causando la muerte de nuestro intendente Eider Burbano Beltrán, y tres policías en estado crítico por sus heridas."



En Santander de Quilichao cerca de la registraduría provocó lesiones a un ciudadano y daño a materiales además simultáneamente se accionó una moto con explosivos en el casco urbano, agregó el comandante.



Horas más tarde, en el municipio de Suárez fueron lanzados artefactos explosivos a la Estación de Policía, dejando un auxiliar herido.



En la vereda Cabañita, municipio de Guachené, se produjo una explosión de una motocicleta, lo cual dejó una mujer herida.



El alcalde de Corinto, Edwar García, señaló que otra moto fue abandonada en cercanías a la estación de Policía de este municipio. La acción no dejó personas fallecidas, pero sí daños de consideración en las inmediaciones del lugar.