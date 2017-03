Polémica por fotomulta a carro que estaba en una grúa en Cali

Con sorpresa e indignación, Germán Bolaños recibió en la puerta de su casa el pasado 7 de marzo, una correspondencia que le señalaba que le habían interpuesto una fotomulta.



Según la notificación de la Secretaría de Movilidad de Cali, el ciudadano se movilizaba por la Calle 10 con Carrera 40 de la Autopista Suroriental en horario prohibido pues tenía pico y placa.



El problema era que él no estaba conduciendo, sino que su vehículo estaba siendo transportado en una grúa debido a que minutos antes se había varado.

"El 2 de marzo, salí a las 5;00 de la mañana de mi casa para no incurrir en el pico y placa, pero a eso de las 5:30 caí a un hueco de los tantos que hay la ciudad, allí mi carro se descompuso y el seguro envió una grúa. Me parece increíble que me vayan a cobrar casi $400.000 por una infracción que no cometí", señala Bolaños.



La denuncia ya se hace viral en las redes sociales donde los internautas han manifestado su indignación.



Ante esto el ciudadano solicitó a la Secretaría de Movilidad revisar el caso, aunque teme que tenga que perder tiempo en las diligencias. La autoridad competente aún no se ha pronunciado.