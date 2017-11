Mujeres de Cali realizarán plantón, este miércoles, contra violencia

22 de noviembre 2017 , 09:48 a.m.

Un ataque sicarial que dejó herida a una mujer en el sur de Cali es el hecho más reciente de violencia registrado en la ciudad. La víctima, al parecer una comerciante de 42 años procedente de Buenaventura, fue trasladada a una clínica de la zona con pronóstico reservado.

Por la recurrencia de hechos de este tipo en Cali, un grupo de mujeres activistas decidió manifestarse en contra de la violencia en la ciudad realizando una protesta pacífica a modo de plantón, hoy desde las 10:00 a.m., frente al CAM.



Juliana Villabona, una de las organizadoras, señaló que con esta actividad buscan demostrar el inconformismo de la sociedad civil con la forma en la que se está manejando la seguridad en la capital del Valle.



“Nosotras no somos expertas en seguridad, pero sí nos volvimos expertas en miedo, en el miedo que nos da salir a la calle, porque en cualquier lugar podemos ser una víctima más de la inseguridad que no ha podido ser controlada por las autoridades”, afirmó.

Este año se han registrado 89 homicidios de mujeres en la ciudad. En el área metropolitana de Cali (Yumbo, Jamundí, Candelaria y Vijes) suman 12 casos. FACEBOOK

Para Villabona una de las alternativas que debería considerar el alcalde Maurice Armitage es la militarización de sectores de la ciudad.

“Ellos han hecho sus análisis y saben cuáles son las zonas complicadas. Los militares han demostrado ser muy efectivos para garantizar la seguridad”, dijo.



Por su parte, Juliana Casañas, también parte del grupo, señaló que se espera que unas 600 personas alcen su voz en rechazo a la violencia.



“Ya no se puede caminar por Cali sin pensar que viene una moto para atracarnos. Queremos que haya patrulla militar, porque a la Policía ya le perdieron el respeto”, dijo Casañas.



