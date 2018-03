Mujeres en Cali van a paro de actividades

Cada día, una mujer muere de manera violenta en Cali. Son decesos provocados por lo que el Instituto Nacional de Medicina Legal llama lesiones fatales de causa externa.

Solo el año pasado murieron 423 mujeres en el Valle del Cauca, entre homicidios, accidentes y suicidios, de los cuales, 208 ocurrieron en la capital del departamento.

En enero de este año, 34 mujeres murieron en el Valle en forma violenta.



Este jueves, cuando el mundo recuerda aquel incendio en la fábrica textil estadounidense Cotton, en Nueva York, en 1908, donde más de un centenar de mujeres que estaban protestando por las precarias condiciones laborales y salariales murieron calcinadas por estar encerradas, se hará un paro de defensoras de género en Cali.



Es una huelga en 71 países del mundo y en la ciudad, colectivos de género convocaron este cese porque: “Sin nosotras no se produce y sin nosotras no se reproduce el sistema”. Anotaron: "Desde Cali nos unimos a este llamamiento como somos y como estamos: diversas, alegres, desesperadas, confiadas, conspirativas, disidentes, desobedientes, brujas, locas, libres, irreverentes ante el control de nuestros cuerpos, lesbianas, trans, celebrantes, adoloridas, insumisas, negras e indígenas dispuestas a sumar nuestros pasos a la marcha del mundo".



En ese sentido anuncian que "el 8 de marzo pararemos nuestro consumo, el trabajo doméstico y los cuidados, el trabajo remunerado y nuestros estudios, para demostrar que sin nosotras no se produce, y sin nosotras no se reproduce el sistema...como trabajadoras, que aportamos más del 70 por ciento de las horas trabajadas en el mundo y somos dueñas del 1% de las riquezas. Tenemos razones de sobra, convicción creatividad y unas enormes ganas de parar el mundo, nosotras que siempre lo hemos movido".



En el comunicado dice que "se puede participar de muchos modos en esta huelga global: no comprar nada en supermercados ni almacenes, no utilizar el sistema financiero, distribuir el trabajo doméstico, parar quienes puedan sus labores y hacer de nuestros lugares de trabajo informal y de estudio sitios de denuncia y reflexión sobre nuestros derechos y nuestro poder como consumidoras, como cuidadoras".



En las organizaciones hay voces de rechazo ante hechos violentos a diario.



Adalgiza Charria, una de las convocantes, dijo que esta huelga tiene como eslogan y el hashtag #EnCaliLasMujeresParamos.

Estos colectivos recalcaron que los homicidios de las mujeres siguen en aumento en el Valle, sin que haya alguna medida que ponga freno a esta violencia. Más de 130 fueron asesinadas en la región, el año pasado.



En Yumbo, hay rechazo por el asesinato de una mujer, identificada como Rosileny Huertas a en Acopi, en la tarde del pasado martes.



Según las autoridades el hecho se presentó en el lugar donde la víctima trabajaba, en la carrera 37 # 10-303 en el parque industrial La Esperanza.



La señora había denunciado que su esposo, con quien se casó en el 2016, la habría maltratado presuntamente y temía por su vida Esta denuncia la formuló en un noticiero del canal regional.



Así mismo, el fin de semana, un juez envió a la cárcel a Yademir Sánchez, como presunto autor del homicidio de su expareja Nancy Gélvez Padilla, asesinada por asfixia y sepultada en una vivienda de Cartago. La señora había desaparecido el primero de noviembre del año pasado.



Esta semana, Nubia Torres, de 51 años, fue asesinada de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Un habitante de la calle estaría involucrado.

Según ‘Cali Cómo Vamos’, hay una amplia brecha en cuanto al desempleo entre hombres y mujeres.



La tasa de desempleo de ellas fue del 14,7 por ciento el año pasado, con cinco puntos porcentuales más que en el 2016. Mientras que la tasa de desempleo de los hombres en 2017 fue del 9,5 por ciento. Pero esta desigualdad también se observa en el mundo laboral. El Dane explica que las mujeres no asalariadas trabajan siete horas más en actividades que las asalariadas (27 horas).



