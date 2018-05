Mujeres de fuego con la poesía de Julieta Parra en Cali

Una invitación para compartir y disfrutar de la declamación y una puesta en escena con sus matices poéticos y musicales.

La cita con la poetisa Julieta Parra será durante este martes, en la Libertienda Café Libro, a las 7:00 de la noche.



Ella declamará poemas de algunas de las más reconocidas poetisas de la historia, con motivo del Día de las Madres pero "pretendiendo hacer referencia a todas las facetas que habitan dentro de una misma mujer, la mujer erótica, la mujer maternal, la mujer empoderada, la mujer contestataria, la mujer libre, la mujer amorosa y entregada, la mujer amante…exaltando esa sumatoria de virtudes y características que emergen de las verdaderas Mujeres de Fuego".



Poemas de Gioconda Belli, Alfonsina Storni, Sor Juana Inés de la Cruz, Alejandra Pizarnik, Safo de Lesbos y algunos poemas de autoría de la poetisa y declamadora Julieta Parra.



El recital se llevará a cabo en Libertienda Café Libro, en la Carrera 24 C # 4-48 del barrio San Fernando, dedicado al arte en todas sus formas, poesía, fotografía, música, todo en una atmósfera de bohemia.



Entrada libre, el consumo en el sitio es responsabilidad de cada persona



De Gioconda Belli, la declamadora eligió 'Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer.. Con curvas y pliegues y suaves hondonadas y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas…



Julieta Parra declamará su escrito: Cósmica, porque espío entre nebulosas Y busco el brillo de los astros perdidos Porque soy luz y oscuridad, Soy materia y vacío Soy nada que viene de la nada Y sin embargo soy parte del todo Soy silencio que ensordece y soy velocidad Supernova violenta Planeta en gestación Soy la que no fui en el tiempo del No-tiempo Soy cómica.