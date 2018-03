Mujeres de Cali se unirán a un paro mundial este 8 de marzo

Para este jueves está previsto que millones de mujeres en 71 países del mundo entten en una Huelga o Paro. Los llamados en Cali dicen que se trata de mostrar "que sin nosotras no se produce, y sin nosotras no se reproduce el sistema".

Distintos colectivos de mujeres en Cali dicen que el eje de la convocatoria tiene como esencia que: 'Si nosotras paramos, se para el mundo' y se presenta el hashtag #EnCaliLasMujeresParamos.



Es la manera de conmemorar, "como venimos haciendo hace 108 años, el Día de la Mujer Trabajadora y lo hacemos como vienen haciendo desde hace tantos siglos las cuidadoras, las artistas, las pensadoras, las luchadoras, las sufragistas, las obreras, las que abortan y las que no lo hacen, las académicas, las trabajadoras sexuales, las sobreexplotadas, las niñas y mujeres sobrevivientes de este sistema patriarcal: reflexionando, creando, marchando, pero además parando".

"Desde Cali nos unimos a este llamamiento como somos y como estamos: diversas, alegres, desesperadas, confiadas, conspirativas, disidentes, desobedientes, brujas, locas, libres, irreverentes ante el control de nuestros cuerpos, lesbianas, trans, celebrantes, adoloridas, insumisas, negras e indigenas dispuestas a sumar nuestros pasos a la marcha del mundo", dice un comunicado suscrito por las organizaciones.



En ese sentido anuncian que "el 8 de Marzo pararemos nuestro consumo, el trabajo doméstico y los cuidados, el trabajo remunerado y nuestros estudios, para demostrar que sin nosotras no se produce, y sin nosotras no se reproduce el sistema...como trabajadoras, que aportamos más del 70% de las horas trabajadas en el mundo y somos dueñas del 1% de las riquezas. Tenemos razones de sobra, convicción creatividad y unas enormes ganas de parar el mundo, nosotras que siempre lo hemos movido".



En el comunicado dice que "se puede participar de muchos modos en esta huelga global: no comprar nada en supermercados ni almacenes, no utilizar el sistema financiero, distribuir el trabajo doméstico, parar quienes puedan sus labores y hacer de nuestros lugares de trabajo informal y de estudio sitios de denuncia y reflexión sobre nuestros derechos y nuestro poder como consumidoras, como cuidadoras".



Las organizaciones dicen que "esto ni empieza ni acaba el 8 de marzo. El proceso ha empezado mucho antes del día de la huelga, hemos hecho reuniones, construido propuestas, tejido redes, conversatorios, ensayado performances, inventado consignas y hashtags, hemos creado imágenes, pintado carteles, recorrido organizaciones, eventos y colegios, intercambiado miles de mensajes, correos, audios y videos... hemos construido una programación vasta y variada desde febrero hasta fines de marzo".



Este jueves, hacia las 5 pm, la cita, es en la Estación Unidad Deportiva del MIO, para compartir el fuego con antorchas, velas, faroles y luces, cantos y consignas, y marcharemos hacia la comuna 20.



Participarán Colectivo de Mujeres Pazíficas, Caracolas en Red Podemos, mujeres en la Comuna 20 y Mesa ciudadana de género por la paz.