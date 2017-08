Clamor por jóvenes heridas a cuchillo y desaparecidas en costa caucana

En la inmensidad de una de las bocas del río Saija, en la costa caucana donde este cauce se une al Pacífico, la alegría de un grupo que departía en una barcaza acondicionada como discoteca-bar, en minutos se tornó en tragedia.



Un cliente atacó a cuchillo a varias de las siete mujeres que se encontraban en la barcaza. Luego le prendió fuego a la lancha. Estar rodeada de agua, no impidió el avance de las llamas y en minutos todo ardió y se hundió. Tres de las mujeres desaparecieron.

Fueron identificadas como Katherin Gisella Perea Camilo, de 20 años, Katherine Cortés (27) y Maryuri Torres Caicedo (23), mientras otras resultaron heridas.



El trágico hecho ocurrió el 18 de julio en una de las bocas del río Saija, en el municipio de Timbiquí, en la costa caucana. El cuerpo de Maryuri fue hallado a los cuatro días mientras 20 días después, los familiares de las otras dos jóvenes piden ayuda para ubicar a sus parientes.



Las tres habían salido de Cali dos meses antes con destino a Buenaventura. Luego se embarcaron hacia Timbiquí. Ahí llevaban cinco semanas atendiendo en el local flotante, donde se registró el múltiple ataque.



El comandante de la Policía en el Cauca, coronel Edgar Orlando Rodríguez Castrillón, afirmó que la misma comunidad sindica a un hombre, un lanchero dedicado al transporte de la población por el río Saija, como presunto responsable.



“Ésta persona se presenta voluntariamente ante la Policía, la Policía lo presenta ante la Fiscalía y es así que es procesado (…) esta persona acepta cargos en la audiencia, manifiesta que fue una situación netamente pasional puesto que al parecer mantenía un romance con la víctima que fue hallada y que él tomo esta decisión en un momento de ira”, sostuvo el oficial.



Se trata de Jhon Jairo Angulo, cobijado con medida intramural por los delitos de homicidio agravado y daño en bien ajeno. “Está con medida de aseguramiento carcelaria ordenada para la cárcel de Popayán. Mientras se hace el traslado está en la cárcel de Guapi”, señaló el director de Fiscalías en Cauca, Raúl González Flechas.



Respecto a la búsqueda de las tres víctimas el Comandante de la Policía en el Cauca, señaló que el hallazgo del único cadáver que se ha encontrado hasta el momento se dio gracias a la colaboración de habitantes de la zona.



“Todavía es incierto si, primero que todo, estas mujeres perdieron o no la vida. Estamos manejando la información como desaparecidas", puntualizó el coronel Rodríguez Castrillón.



Las tres residían en el Distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali, desde donde sus familiares piden no dejar impune la muerte y desaparición.



Lilan Camilo, mamá de Katherin Gisella, cuenta que otra hija, con allegados de las otras jóvenes, viajaron por su propia cuenta a Timbiquí para tener información de lo que había pasado. “Las buscaron cuatro días y cuando se regresaban apareció el cadáver de Maryuri, pero no ha seguido la búsqueda de las otras dos”, cuenta.



Expone que su hija Gisella deja una hija de 3 años. Maryuri deja un niño de 10.



El papá de otra de ellas expone que de acuerdo con el testimonio de otras personas esa noche, el atacante hizo que otros hombres que estaban en el negocio se fueran en lanchas a tierra firme y luego las atacó. Además de la mujer muerta y las dos desaparecidas, otras resultaron heridas al tratar de impedir el brutal ataque.



En el mismo municipio, otra mujer fue asesinada en un hecho de violencia intrafamiliar.



Por los dos hechos, las Naciones Unidas (ONU) expresó su "consternación e indignación" .



""En el primer incidente, tres mujeres sufrieron heridas mortales con arma blanca y fueron incineradas por su agresor tras un altercado en el lugar donde se encontraban reunidos en el municipio Timbiquí", precisa la ONU en un comunicado.



Agrega que "las víctimas presuntamente ejercían la prostitución, lo cual aumentaba su vulnerabilidad ... En el mismo municipio y el mismo día, otra mujer fue asesinada como resultado de la denuncia que ella misma interpuso por violencia intrafamiliar contra el homicida".



Y precisa que estudios recientes muestran que los asesinatos de mujeres aumentaron un 3 por ciento en Colombia en 2016, con 997 casos frente a 970 del año anterior.



Entre tanto, en Cali, las familias se quejan de que fueron abandonadas y señalan que mientras en el caso de una joven practicante de buceo arrastrada por una corriente la búsqueda se mantuvo casi un mes, para sus hijas la búsqueda se suspendió a los cuatro días.



CALI Y POPAYÁN.