Tras someterse a dos operaciones estéticas, mujer falleció en Cali

La bogotana Esmeralda Moncada contaba los días para operarse y mejorar su cuerpo. Ese sueño se cumplía el 27 de diciembre del año pasado y, de hecho, ella lo registró en su página de Facebook: “Creo que los días 27 marcan siempre un cambio en mi vida, nueva energía, nuevas experiencias, inicio de cosas maravillosas, terminación de ciclos... Iniciamos cuenta regresiva: 5...”.

La mujer, de 32 años y quien trabajaba en un programa de atención psicosocial y salud integral en una fundación de Cali, tenía como meta practicarse una lipoescultura y una lipectomía para verse mejor. La primera cirugía elimina la grasa del cuerpo a través de succión, la segunda permite reconstruir la pared abdominal eliminando el exceso de piel y grasa.



Sin embargo, dos semanas después de haberse sometido a ambas intervenciones, en una clínica estética del sur de Cali, Esmeralda sufrió una recaída. Fue llevada por su madre al hospital público Joaquín Paz Borrero, de la jurisdicción de la administración municipal, pero ingresó sin signos vitales.



Así lo contó el secretario de Salud del Valle, Alexánder Durán, quien lamentó que este caso (el de una persona que fallece tras haberse sometido a operaciones estéticas) es el primero del año. Indicó, además, que la madre de Esmeralda dijo que ella había perdido el conocimiento el 11 de enero pasado. Días antes, la mujer se había quejado de un intenso dolor en el cuerpo.



El funcionario señaló que la clínica estética cuenta con todos los permisos, pero agregó que se hará una investigación para “evaluar la competencia o la habilidad del equipo médico que operó a esta paciente”. Dijo, también, que se recomendará a las autoridades que constaten los equipos con los cuales se contaba y si los procedimientos a la hora de operar fueron los esperados en estos casos.



Durán anotó que antes de toda cirugía, sea o no estética, se deben practicar exámenes para que haya claridad y certeza de si hay alguna contraindicación. Añadió que es decisivo llevar los posoperatorios con atención y cuidado.



La muerte de la bogotana generó tristeza en sus familiares, amigos y compañeros de trabajo que la consideraban una mujer bastante espiritual, creyente en Dios. También cantaba música góspel y sus allegados dijeron que admiraban su voz.



El día de ambas cirugías, Esmeralda escribió en su página de Facebook: “¡Creo que jamás podría dejar de agradecer a Dios la oportunidad que me da de vivir... pero, sobre todo, de tener amigos y familia únicos y especiales que hacen de mi vida una experiencia divertida y, sobre todo, que me demuestran su cariño y amor incondicional!”.



Al igual que el secretario de Salud de Cali, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva recalcaron que no hay procedimiento quirúrgico sin un riesgo.



“Toda cirugía es riesgosa y en eso también es importante que la población verifique la idoneidad del personal médico que realizará las operaciones”, dijeron las autoridades.



El año pasado, 11 mujeres murieron en Cali luego de practicarse cirugías y procedimientos estéticos.



La Secretaría de Salud del departamento señaló que se están haciendo controles a los más de 100 establecimientos habilitados en la capital vallecaucana para hacer estas intervenciones, tanto estéticas como plásticas. En 30 meses se cerraron 51 clínicas que no reunían los requisitos y la idoneidad para hacerlas.

