Más luto por una cirugía estética en Cali

06 de abril 2017 , 08:03 a.m.

La Secretaría de Salud inició una investigación por la muerte de un ama de casa durante una cirugía en el oriente de la capital del Valle.

En el quirófano murió una ama de casa que entró a una cirugía estética en una clínica de Cali.



Los allegados de Gloria Elena Moreno , de 28 años, pidieron ayer que se aclaren las causas de muerte.



La mujer, madre de una niña de 12 años y que se dedicaba a tareas de hogar, llegó a las 7:00 a.m. a la clínica en la carrera 15 con 55 del barrio El Trébol. Le practicarían lipectomia o abdominoplastía (retiro de tejido adiposo).



Dos horas después, en la clínica le habrían dicho a la familia que tenia salpullido en la piel. Tras unos minutos, los allegados decidieron entrar pero ella ya estaría sin vida.



A los familiares les quedó la duda si murió antes del procedimiento.



La Secretaría de Salud designó una comisión para llegar hasta la clínica, mientras que el cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte.



El viernes 3 de marzo murió Leydi Jhoanna Leyton, de 34 años, tras un procedimiento en una ‘clínica de garaje’ en Unión de Vivienda Popular.



Rosalba Martínez Tabares, madre de Leydi, dijo que a las 7:00 de la mañana vio a su hija pero cuando volvió en la tarde no la encontró y le causó sorpresa.



Con los minutos se enteró que ella en secreto decidió ponerse 'cola'. Doña Rosalba y su hija mayor la buscaron por el barrio y cuando la encontraron supieron que estaba mareada y se había practicado el procedimiento.



Leydi les dijo que podía ser la anestesia, pero siguió agravándose hasta que se desvaneció. Cuando la llevaron al hospital Carlos Carmona ya no había nada qué hacer.

Leydi Jhoanna Leyton murió en procedimiento estético en Cali Foto: Archivo particular

El 29 de marzo se reportó la muerte de Luz z Mery Gómez, de 43 años, a quien le aplicaron una sustancia oleosa en los glúteos, en el barrio El Diamante.



El secretario de Salud, Alexander Durán, dijo en ese caso que posiblemente la paciente se sometió a un procedimiento artesanal.