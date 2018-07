Muerte de 'Hugo Javier', la mascota de las redes, provoca luto en Cali

La joven animalista, al rescatarlo del abandono y agite callejero, empezó un diario en las redes y el can se fue convirtiendo en un personaje de alta autoestima e impulso a las campañas contra el maltrato animal.

"Se fue tranquilo no sufrió", comentó Catalina Rivera, una animalista, que en septiembre de 2014 lo adoptó cuando el perro solitario iba a cruzar una calle bajo el riesgo de ser atropellado por los vehículos en Cali.



En esos momentos, el animal presentaba una hernia y signos de desnutrición, además de parásitos y deterioro físico. Poco a poco se fue recuperando de esos tiempos en los que padeció los rigores de deambular por las calles. Pasó a la casa de Catalina, con el cariño de toda la familia.

Después de sus días callejeros se volvió el perro más jet set de Cali. Foto: Archivo particular

La defensora de animales decidió contar la historia de 'Hugo Javier', como lo bautizó. Empezó a ser identificado en redes como "Jefe en Animalista Salsero", que 'Estudió Ser divino en La calle y el perreo', que "'Estudió en Mi mami y mi papi".



Se volvió un can súperocupado en reuniones, citas, viajes y campañas contra el maltrato animal. Narraba sus vivencias como un 'Don Juan' irresistible, como del jet set de la farándula y la sociedad.

Catalina Rivera lo llevó a la fama en las redes. Foto: Archivo particular

En sus historias, el perro expresaba su alta autoestima, sus alegrías y su sensualidad.: ¡MUCHO PERRAZO SOY YO! Mi nombre es Hugo Javier Di´Caprio Lawrence, fui callejero pero de los buenos y ya encontré hogar hace 2 años".



O decía: "SOY TREMENDO PAPI = Mas de una mujer me ha besado, me tocan mi pecho, me abrazan, me palpan nalga y creo que billonesss de viejas que se rinden ante mis patas de uñas largas y barrosas...".

Soy tremendo papí = Más de una mujer me ha besado, me tocan mi pecho, me abrazan, me palpan nalga y creo que billonesss de viejas que se rinden ante mis patas de uñas largas y barrosas

TWITTER

Contaba hasta sus viajes como en agosto de 2016 cuando escribió: "Pido disculpas a mis fans por mi ausencia, lo que pasa es que tuve que ir a los olímpicos por que Ibargüen y Bolt me necesitaban de amuleto para ganar...Viajar al Brazilll fue muy agotador ya que el vuelo me dejo y me tuve que ir al terminal en un Ferrari y a la flak la mande en motocarro...luego subí a un helicóptero que me facilito el Tino Asprilla".

Se volvió un can superocupado. Foto: Archivo particular

El 3 de julio pasado en el muro apareció una alerta: "Porque creo en la oración y en los buenos deseos. Les pido que oren por la salud de mi Hugo Javier...".



Al día siguiente escribió: "Gud nais a mis queridos fans y primero quiero contarles que hoy he estado muy estable ✌🏾😇no he vomitado desde la 1 am y ya logré comer arroz con cubiertos 🍴 como me gusta 😃 Puedo estar enfermito pero nadie me quita mi garbo, elegancia, finura y sensualidad".



En la mañana del 6 de julio el mensaje fue: "He aquí en mi segundo hogar, la clínica 😘🙏 donde van a revisar mi cuerpazo y tomar muestras de sangre para analizarlas....Mi pediatra tiene la maña de auscultar mis más íntimos secretos 😒 y saco unos tarros gigantes para sacar las muestras de sangre".



Los mensajes de seguidores se cruzaban para pedir razones de su salud. Pero llegó la noticia amarga del domingo 8 de julio: "Ya estas volando en las nubes, bailando salsa y Dios te eligió como su perro fiel.....Hasta pronto mi niño lindo.....Te amo con toda mi alma 💜".



Catalina difundió el video del sepelio del perro acompañado con un mensaje: "Hasta pronto nené sensual". La animalista comentó que ya le había llegado su hora: "Se fue tranquilo, no sufrió".

Marisol Izqdo S envió un mensaje, así: Existen seres que vienen a este mundo con un propósito y vos tuviste uno muy Grande Hugo Javier, el de venir a llenar con tu presencia cada espacio al que llegabas, irradiabas ternura, amor, dulzura, ganas de apachurrarte y comerte a besos. Y tu manager, la Catalina, se merece lo mejor por ser tu mamá humana, esa mamá humana que te merecías y que hoy en día se ganó un ángel que la cuidara y guiará. Perder un animal hijo es lo más doloroso de la vida, porque lo he vivido, pero saber que ustedes siguen en nuestros corazones y que hoy en día están al otro lado del arco iris, jugando, divirtiéndose con más amiguitos, eso tranquiliza. Fuiste y seguirás siendo un perro muy amado".



Perez Milly escribió: "Hoy me levanto con muy malas noticias, Hugo Javier vuela alto y esta en el cielo de los peludos, tú eras un rayo de luz en esta red. Llena de noticias tan poco alentadoras acerca de los animales, m encantaba ver tus fotos, y mirar tus pintas y leer tus aventuras, como harás falta Hugo Javier, solo espero q La flaca se llene de mucha fortaleza para sacar adelante su manada, te quiero huguito. Tristeza total".

Alexandra Hiddleston reflejó el valor de Hugo Javier: "💔🐶😢 Hoy ha partido un bello ángel y simbolo de la lucha por los animalitos de las calles y maltratados. Hugo Javier nos dió alegrias con cada una de sus historias y vivencias junto a sus hermsnitos rescatos y su mami Cata, quién lo acogió cuando él mas lo necesitaba y le permitió vivir sus umtimos años lleno de amor y felicidad. Lo vamos a extrañar, y en su memoria hemos de seguir ayudando a los peluditos que lo necesitan. Extrañaremos su 'zandungueo' como "decía", su alegría, dulzura, sus pintas y poses de galán, sus anécdotas y aventuras. Donde sea que estés Huguito, que estes muy bien, y dale mis saludos a mi Bebé".

Pipe Drummer dijo que "Hugo Javier Donde ten encuentres ahora, gracias por dejarme ser parte de tu banda. Fuiste la bandera para que otros peluditos tuviera la suerte de tener un mejor vivir en este mundo. R.I.P.".

Gacma (Grupo rescatista) lamentó "profundamente la partida de nuestro icono caleño Hugo Javier, enviamos un fuerte abrazo fraternal a su mamita Catalina la flaca Rivera, una gran admiración por el amor y la gran labor que hicieron juntos. De ellos Gacma aprendió enormemente y con un agradecimiento eterno pues Hugo Javier y Catalina le dieron la mano a este equipo cuando iniciábamos labores de rescatistas. Un saludo fraternal, en el corazón Hugo Javier".



Ricardo Caicedo dice que "se nos fue Hugo Javier con el que se enseñó desde Radio Conexión Animal la responsabilidad de nosotros como humanos en cuidar, proteger y respetar la vida de ellos. En nombre de Hugo Javier seguiremos educando a mas humanos para que por fin entiendan que TODOS los animales deben ser tenidos en cuenta por nosotros".



En unos de los escritos del diario está un mensaje de Catalina Rivera: TE HAS VUELTO MI TRAGA MALUCA =) Si muriera y tuviera la oportunidad de revivir, te buscaría y no descansaría hasta encontrarte, para darme cuenta de nuevo que eres mi corazón en pelos, que eres mi sonrisa, que eres mi mejor poder mágico y que al tenerte cerca, me siento poderosa y con la infinita certeza de poder a ayudar a otros en las calles....

Tu fiel seguidora...la flak".