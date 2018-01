Polémica por muerte de 12 cachorros que fueron incautados en Cali

10 de enero 2018 , 10:29 a.m.

La Alcaldía de Cali confirmó el fallecimiento de 12 de los 25 perros que fueron incautados por la Policía Ambiental y la Secretaría de Salud a vendedores ilegales en la ciudad en operativos realizados el pasado mes de diciembre.

Los animales, que permanecían bajo el cuidado de la Fundación Paz Animal, habrían perdido la vida debido a problemas de salud que tendrían cuando llegaron al lugar.

Según señalaron voceros de la fundación, la mayoría de los animales ingresaron con malas condiciones al centro, con cuadros gastroentéricos, dermatológicos y digestivos.



Varios de los cachorros incluso no tenían dientes y se encontraban deshidratados debido a lo pequeños que estaban y el tiempo que llevaban alejados de su madre.



Los perros que aún se encuentran en la fundación, no han podido ser dados en adopción porque aún no han podido rehabilitarse adecuadamente por parte de los expertos.



La Alcaldía informó que se está realizando una investigación rigurosa para determinar lo sucedido con los perros. Se realizó una investigación técnica que incluye el análisis de las historias clínicas de los animales, sus respectivas patologías y sus condiciones actuales. Este concepto será entregado este miércoles.

