Murió otra mujer en Cali, luego de un procedimiento estético

Gloria Janeth Cuéllar quería aumentar el tamaño de sus senos, además de practicarse una lipoescultura. También quería dar más forma a sus glúteos. Motivada por ese anhelo acudió el miércoles pasado a un centro estético en el barrio Salomia, en el nororiente de Cali, donde tuvo complicaciones y luego falleció.

La muerte de la señora Cuéllar se conoció este sábado. De acuerdo con las primeras versiones, se trató de intervenciones en los mal llamados 'combos' que empezaron a las 9:00 de la mañana y terminaron a las 5:00 de la tarde de ese miércoles.



La paciente había pedido dinero prestado para estas operaciones, con el ánimo de moldear su cuerpo, tras dos embarazos.



De acuerdo con una de las hijas de la señora, de 43 años, ella se sentía muy mal, luego de haber salido de estos procedimientos. Tenía intensos dolores y no comía.



En estos últimos tres años, las autoridades sanitarias ya contabilizan, por lo menos, más de una decena de mujeres con sueños de sentirse mejor.



Cirujanos como Alfonso Riascos, del Centro Médico Imbanaco, vienen lanzando un SOS a la población, al igual que en estos últimos cinco años lo han hecho la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, y el Sindicato Colombiano de Cirujanos Plásticos.



El llamado se debe a que los pacientes deben recurrir siempre a especialistas, médicos acreditados con su respectiva formación y experiencia para someter su cuerpo a un quirófano, donde hay riesgos. Recomiendan abstenerse de acudir a clínicas no reconocidas y a falsos profesionales.



Riascos dijo que la alerta aumenta porque en un 40 por ciento se ha disparado la demanda de cirugías plásticas en Cali, sobre todo, en épocas como la que pasó, la de Semana Santa.



Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, la temporada es propicia para la alta demanda de cirugías y las mismas clínicas con meses de anticipación arman su programación.



Lipoesculturas, rinoplastias (nariz), senos y estiramientos faciales siguen siendo las más solicitadas. En gran parte de los casos, se practican entre dos y cuatro cirugías en un solo tiempo quirúrgico. Lo complejo es que los médicos profesionales entran a intervenir como ‘apaga incendios’ y en muchas ocasiones, esa intervención no puede reversar graves consecuencias como la muerte.



