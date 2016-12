Pugna de cooperativas de las 'gualas' por los pasajeros en el oriente

Una caravana de camperos de colores pitando cruzó a Cali desde el oriente hasta la sede del Tránsito, Municipal en el barrio Salomia.

Se trataba de unos 150 conductores de gualas (como se conoce a los camperos alargados) que buscaban, ante la administración local, ser tenidos en cuenta a la hora de prestar el servicio de transporte y la regulación de nuevas cooperativas “con rutas poco usuales”.

Según Fabián Truque, representante legal de la cooperativa Transcalimío, desde hace más de 30 años las gualas han aportado a la movilidad del oriente pero nuevas cooperativas han creado rutas que, según afirma, hacen competencia desleal.

“Una persona ha creado rutas que se salen de nuestra área de operación, lo cual ha hecho que los clientes no usen nuestro servicio. Las pérdidas son muy grandes”, señala Truque.

Se estima que existen nueve cooperativas que agrupan a casi 600 gualas que operan en el oriente, solo una está certificada pero aún no cuenta con la tarjeta de operación.

“Diariamente movilizamos alrededor de 300.000 pasajeros, donde el Sistema de Transporte Masivo (conocido como MÍO) no llega. Las gualas sirven como ambulancias para transportar heridos, se usan caravanas durante los entierros e incluso brindamos un descuento a los estudiantes de 500 pesos para su fácil movilidad. No podemos permitir que nuevas rutas lleguen dañando algo que estaba ya estipulado”, dice Deiby Batalla Ramírez, vocera de Cotransnavarro.

Después de varias horas de protesta, un personero delegado los recibió en su despacho, donde se logró un acuerdo entre la administración, los conductores y la dueña de la nueva empresa de transportes. No es la primera concertación.

El secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, afirmó que se harán los controles operativos necesarios para sacar las nuevas rutas que no están permitidas y se inmovilizará a quienes incumplan la norma.

“Con el personero delegado se llegó a un acuerdo de convivencia donde se respetarían entre transportadores en una competencia legal, como también se comprometieron a no aumentar su parque automotor, además de no crear rutas que no estén permitidas. Dado el caso iniciaremos con restringirles la movilidad”, señaló el secretario de Tránsito.

La medida fue acatada por los transportadores quienes afirmaron que “somos conscientes que nuestro radio operacional no debe llegar hasta donde el sis