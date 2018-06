No habrá ley seca este jueves en Cali, pero sí más controles

27 de junio 2018 , 08:48 a.m.

Las autoridades mantienen el llamado a la mesura y prudencia a la hora de conducir. Mañana de movilidad sin tropiezos y reducción de vehículos en vías de Cali.

La alcaldía de Cali anunció que no se aplicará Ley Seca este jueves por el partido de la Selección Colombia ante Senegal, en el que se definirá el paso de uno a los octavos de final del Mundial de Fútbol.



Andrés Villamizar, secretario de Seguridad, dijo que no se adoptarán esa medida restrictiva porque la meta es unir a la comunidad, los gremios y negocios a una ciudad que no pierde el orden a la hora de festejos ni fechas especiales.



Una de las campañas es al consumo responsable de licor, como se hizo durante el pasado domingo cuando Colombia jugó con Polonia. En esa fecha se aplicaron sanciones a 100 conductores y fueron inmovilizados 500 vehículos.

Congestión vehicular a causa de conductores tomando rumbo hacia la calle quinta Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Agentes de tránsito reportan este miércoles alto flujo vehicular por las zonas del hotel Intercontinental. Sin embargo, se produce alguna congestión por conductores tomando la calle quinta en dirección al sur.



La movilidad en vías principales como las calles Quinta y Novena, la autopista Sur y la avenida Pasoancho resultan normales.



En las calles se nota el descenso en el tránsito de carros y motocicletas por las vacaciones escolares del sector privado.