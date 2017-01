A pagar por congestión en Cali

Ya está habilitada la ventanilla única para que las personas que deseen pagar la tasa por congestión puedan hacerlo, solo deberán presentar la tarjeta de propiedad del vehículo.

La tasa se paga para poder circular y no tener la restricción del pico y placa que volverá a aplicarse a partir del próximo lunes.

Esta ventanilla estará en funcionamiento de 9:00 a.m. a 12.00 m. y de 2:00 p.m. a 05:00 p.m. en la secretaría de Tránsito de Salomia y en el centro habilitado en Cañaveralejo que funcionará de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., jornada continua de lunes a viernes y sábados de 08:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

Los usuarios pueden escoger el tiempo que quieran cancelar, de acuerdo a su necesidad. Por un año deberán cancelar 2.578.680 pesos; por un semestre, 1.289.340; un mes 214.890.

CALI