Modelos que enseñan un calendario con la valentía humana

La propuesta se enfoca en romper estereotipos, como una interpretación de lo que vive Colombia tras lograr el Acuerdo de Paz, y que fue bautizada como 'A 12 manos, calendario Natural Beauty 2018'. Es impulsada desde la Fundación Altruistas de Corazón, que encabeza el diseñador Guio di Colombia. Cuenta con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca y la oficina de la Gestora Social, Jimena Toro Torre

Son víctimas de accidentes, de minas, de disparos o de un mal de nacimiento, pero han decidido saltar de sus historias anónimas a un calendario con sentido social.



Los protagonistas de las imágenes son cuatro miliares que perdieron parte o alguna de sus extremidades por minas antipersona y 20 modelos con capacidades diferentes.



Se trata de la tercera edición cuya esencia es el contenido social con parámetros en diseño, diagramación, contenido e impresión.



Así, Guio convocó a cinco artistas colombianos para plasmar sus obras en la colección 'Amapolas colombianas', hecha en chiffon de seda y algodones. Predominan caftanes, chaquetas y vestidos en colores como lavanda, rosa lavado y verde chatre, además de la omnipresencia del negro y el blanco.



En el proyecto están ‘Las Dos Caras del Posconflicto’, creación de de María Fernanda Cuartas, una de las 100 artistas más importantes del mundo; Vicky Barona, quien es imagen de Nissan Murano y ha expuesto en diferentes museos del mundo, presenta ‘Alas de Libertad’, ‘Colombia Desbordada’, ‘Paz sin Paz’ y ‘Portales de Esperanza’; Juan Noreña, pintor de paisajes urbanos, plasmó su obra en ‘Cascadas de Oro’, ‘Nocturno con Figuras’, ‘Río -Serpiente Dorada- y ‘Papaver Somniferum’.



A su vez Daniel Tejada presenta ‘Abstracción de un Paisaje Colombiano’ y 3 obras más; y Jota Villarreal, quien en sus exposiciones exalta a personajes anónimos que muestran la cultura isleña, diseñó ‘Utopía de Paz’.



A través de una convocatoria abierta en redes sociales, cada año más de 4.000 personas de todo el mundo se inscriben para ser modelos de este importante calendario. Lo que se busca es capturar la esencia de cada uno de ellos, haciendo valer sus derechos y dignificándolos en un escenario que una moda y arte.



María Alejandra Bocanumen es una modelo, administradora de empresas y motivadora personal. Superó ese nacimiento con malformación congénita en sus dos piernas debido a que su madre cuando estaba en embarazo fue atropellada por el vehículo de un hombre en estado de embriaguez la atropelló y debido a esto, María Alejandra no tiene sus dos piernas. Su condición no le ha impedido cumplir con sus metas, actualmente trabaja en un reconocido casino de la ciudad como recepcionista, además es coach y modelo.

Los ocho fotógrafos estuvieron bajo la dirección del diseñador Guio Di Colombia Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Zuleiny Rodríguez nació con malformación congénita en las piernas. No se le formaron los huesos de la rodilla hacia abajo y cuando tenía un año y tres meses sus padres aceptaron la amputación. Un año después dio sus primeros pasos con sus prótesis puestas. Durante cinco años estuvo en rehabilitación en Bogotá. Luego llegó a Cali y a los 12 años y medio comenzó a practicar primero natación, después baloncesto y ahora juega tenis de campo en silla de ruedas en el equipo de la selección Valle del Cauca.

Zuleiny ha sido considerada como uno de los mejores ejemplos de superación del país. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Cuando un compañero perdió un pie al caer en una mina en un operativo contra la guerrilla en Los Andes, Caquetá, Segundo Córdoba Alegría se puso en la misión de sacarlo de allí.



Lo llevó por una trocha hasta dejarlo a salvo y decidió regresar para asegurar el terreno a las 7:00 a.m. del 5 de mayo de 2008. Pero cayó en un explosivo y perdió su pie izquierdo. Había mucha sangre y llovía. Solo después de 26 horas fue llevado al Hospital Departamental en Neiva (Huila).



Primero le hicieron una transfusión de sangre y después la amputación. En casi 10 años y gracias a las prótesis y las terapias, ha aprovechado el tiempo para validar y terminar su bachillerato y hacer cursos de especializaciones en informática y operaciones psicológicas. Ahora es miembro del batallón de apoyo de acción integral y desarrollo N° 3 y agregado operacional de la Brigada de Apoyo de Acción Integral N° 2. Se desempeña como comandante del grupo de sensibilización en Cali.



Luis Esteban Castillo Albear servía como militar cuando una mina lo puso al borde de la muerte en un patrullaje por la selva del caqueteño San Vicente del Caguán en 2012 cuando tenía 27 años. Su recuperación ha requerido tres procedimientos quirúrgicos, ocho meses de terapia física y dos meses de sicóloga. Hoy, de 32 años, estudia noveno año de derecho en la ciudad de Cali y trabaja en medicina laboral en el Batallón Pichincha.



En un combate en Florencia, capital del Caquetá, en el año 2000, Iván Palacio Riascos perdió su pierna izquierda al pisar una mina. Pudo recuperarse para entrar a la liga de las Fuerzas Armadas de Colombia como pesista. Ha ganado varias medallas en esa disciplina. Actualmente trabaja en la panadería del Batallón Pichincha y con la asociación de personas en estado de discapacidad.

La fotografía en los espacios naturales resaltó la belleza de las modelos Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Ramón Cardona cuenta que era el enfermero de una patrulla del Ejército, que en 1993 estaba en una tarea. El detector de minas no identificó la presencia de explosivo. Fue un golpe a un practicante de baloncesto, voleibol y natación. Debió esperar unas prótesis durante seis meses. Hoy está, de nuevo, en el deporte como jugador de baloncesto en silla de ruedas.



A sus 15 años, Nataly Ochoa González sufrió lesión medular nivel T10-T11 al recibir una bala pérdida en el parque de su ciudad el 14 de diciembre. De sus seis hermanos, uno quedó cuadripléjico al caer de un caballo y otro afronta malformación congénita. Ella se considera tolerante y valor cada detalle y alternativa para su futuro,



Eidy Yasmin Capera nunca quiso irse para la guerra. Estaba niña cuando cerca de su casa se instaló un campamento de la guerrilla en Algeciras (Huila). Más de una vez la invitaron a integrar un grupo armado, pero ella se resistió y la llegaron a relacionar con el Ejército.



Tenía 16 años cuando hombres armados dispararon contra su casa y ella recibió un tiro en la pierna, otro en el abdomen y uno más en el tórax que le lesionó las vértebrar dorsales T10 – T11. Su mamá pensó que la habían matado, pero con un amigo la llevaron al hospital. Quedó en silla de ruedas pero está dispuesta a cumplir todos sus sueños.



Al carro en el que Estefanía Sánchez Bernal viajaba con unos amigos de Armenia a Cali se le estalló una llanta, en la doble calzada Buga-Tuluá, hace siete años. Ella salió volando y sufrió trauma craneoencefálico. Estuvo en coma y al mes cuando le quitaron el sedante no pudo respirar sola por lo que fue necesaria una traqueotomía. Fueron cuatro meses inconsciente.



Al despertarse no podía pararse ni hablar. Pero Estefanía, madre de una niña y empleada de una clínica, nunca se permitió caer en la depresión ni en la tristeza. Le reconstruyeron los pies y la tráquea para que pudiera caminar y hablar. Agradece a Dios que ahora puede utilizar su voz con algo de esfuerzo y se desplaza con ayuda de un caminador.



La comunicadora social Yinis de Jesús Polo cuenta que estaba de vacaciones y era viernes cuando salió a caminar por el patio de mi casa. En medio de la belleza de la naturaleza observó a su ave favorita, el Azulejo Real, y quería saber qué era lo que construía en la copa más alta del árbol del patio de su casa. Trepó pero al pisar una de las ramas se fue de largo y cayó. Abrió los ojos y lo primero que vio fue su brazo derecho fracturado. La remitieron a Barranquilla. El 5 de junio del 2007, durante una ronda médica, los médicos especialistas y las enfermeras le dan la triste noticia de que padecía gangrena y le amputaron su brazo izquierdo.



Tenía 13 años de edad. Al pasar una década, ella comparte su historia de vida con más carácter, perseverancia, fortaleza, esfuerzo y motivación. Acaba de culminar sus estudios de Comunicación Social y Periodismo con énfasis en Comunicación Organizacional en la Universidad Autónoma del Caribe. Espera realizar una especialización y una maestría en periodismo.



Yasneidy Peñaranda - Dibujo, fotografía y manualidades - Amputación del miembro inferior derecho llegó con su familia desde Ocaña (Norte de Santander) a Barranquilla, puesto que la guerrilla amenazó a su padre de muerte. Cuando ella nació, sus padres no sabían que tenía una malformación en su cuerpo, la cual fue causada debido a que su madre se había caído de una mula cuando estaba en embarazo. El golpe detuvo el crecimiento regular del pie. Pero desde el primer momento los padres la amaron como al resto de sus hijos.

El caleño Andrés Anfassa hizo parte de la sesión fotográfica Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Yasneidy era objeto de bullying, pero amigos que la defendían. Ella siempre fue una buena estudiante; a los 16 años se graduó del colegio y empezó a estudiar en el Sena. Encontró trabajo en Barranquilla, donde vivía con sus hermanas. Varios años después Yasneidy se casó y actualmente vive en Medellín junto a su esposo. Ambos trabajan en eventos sociales y fotografía en su tiempo libre, así como en una compañía constructora. Sigue estudiando y tiene muchos planes a futuro con su familia, creyendo siempre en Dios y agradeciéndole por haberle dado la vida. Le gusta demostrar a las personas que el hecho de tener que usar una prótesis no limita a quien quiera lograr todos sus sueños.



A sus 2 años, Vicky Dayanna Monroy fue diagnosticada con una enfermedad conocida como Charcot Marrie Tooth. Cuando caminaba no podía sostenerse en ambos pies. Cuando estaba en 5to de primaria empezó a sufrir bullying en el colegio, pero ella siempre se sentía bien, jugaba y hacía lo mismo que el resto de niños de su edad. Lo más difícil era ver a los niños jugar en la clase de educación física, ya que a ella la ponían a dibujar lo que los otros estaban haciendo.



Fue por esto que en el deporte encontró una motivación. Desde los 14 años empezó a participar en diferentes torneos como parte de la selección Colombia, lo que permitió renacer, viajar a otros países y participar en torneos panamericanos, mundiales y juveniles de natación. Ve su condición como algo que le abrió las puertas en el deporte y el modelaje. Hasta ahora ha tenido 36 cirugías correctivas, se encuentra estable y el deporte la ha ayudado a que no su condición no se siga desarrollando. Ahora hace parte de la liga de natación de Bogotá, ya finalizó sus estudios de inglés y planea estudiar sociología.



Leidy Tatiana Osorno Lopera tiene también la enfermedad de Charcot Marrie Tooth desde los 3 años. En el colegio sus amigas, compañeros y profesores siempre la apoyaban. Nunca la trataron diferente y esto le sirvió para aprender a disfrutar cada detalle de su vida.

Las fincas campesinas del sector se hicieron un enorme salón de belleza e inclusión Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Empezó a necesitar silla de ruedas hace 4 años porque podía caminar, pero se le dificultaba mucho. Le hacen terapias constantemente, las cuales le permiten mantener estable la enfermedad. Leidy Tatiana planea estudiar comunicación social porque le gustaría ser motivo de inspiración para otras personas que tengan cualquier tipo de discapacidad. Quiere que, al igual que ella, aprendan a aceptarse, se amen y se valoren como son.



El lanzamiento mundial del Calendario fue en Miami, Florida (Estados Unidos) y este miércoles en Cali, donde los invitados podrán ver las fotos en un show room y apreciar un video del backstage de las sesiones fotográficas.



Además, estará expuesta la colección “Amapolas colombianas', by Guio Di Colombia, la cual vistieron los modelos para las fotos. Los asistentes podrán adquirir el calendario, cuyo recaudo se destinará a la Fundación Altruistas de Corazón.



Las fotos fueron tomadas en Cali, Palmira, Tuluá, Barranquilla y San Andrés. La ciudad de San Francisco (Estados Unidos), también sirvió de escenario.



Las modelos posaron para las lentes de 8 fotógrafos, "para la construcción de cada página de esta editorial de moda, lujo y colección", dice Guio.







