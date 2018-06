MIO y Emcali, en la agenda del Concejo de Cali

06 de junio 2018 , 07:50 a.m.

06 de junio 2018 , 07:50 a.m.

Concejales mantienen interrogantes y polémicas con algunas de las acciones de la administración municipal de la capital del Valle del Cauca. Una de las expectativas está en el Plan Integral de Movilidad Urbana.

El Concejo de Cali entró en sesiones ordinarias hasta 31 de julio de 2018 y entre los primeros temas de control político a tratar está la movilidad, el sistema de transporte masivo MIO y las Empresas Municipales de Cal (Emcali), a partir del modelo estratégico para los componentes de acueducto, energía y telecomunicaciones.



En la sesión plenaria inaugural, en el Salón de Comisiones Permanentes del Concejo, la Mesa Directiva a cargo de Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, Juan Carlos Olaya Ciro y Juan Pablo Rojas Suárez, indicó que la agenda de control político seguirá siendo la misma del primer semestre.



Uno de los argumentos es que no se vislumbran soluciones al interior de Metrocali en temas relacionados con la renegociación de contratos con los cuatro operadores, salvo los avances logrados con Blanco y Negro Masivo y ETM Masivo, sin que se sepa que pasó con la demanda de Unimetro y GIT Masivo.



Sobre Emcali, el presidente del Concejo, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, dijo que "aún no se tiene claro lo que pasará con el componente de telecomunicaciones, el contrato de alumbrado público y su operación, además de los planes maestros de acueducto y alcantarillado, además de conocer finalmente el plan estratégico que se construye entre trabajadores y la Universidad del Valle".



El primer vicepresidente del Concejo, Juan Carlos Olaya Ciro, informó que se espera este año conocer el proyecto de acuerdo Plan Integral de Movilidad Urbana (Pimu), que se anunció vendría este año con cambios, “pero aún no sabemos si viene ahora en junio o julio para avanzar en temas vitales de movilidad”.



Mientras que el segundovVicepresidente, Juan Pablo Rojas Suárez, considera que si el Pimu viene al Concejo tendría que presentarse simultáneamente las fuentes de financiación de dicho Plan Integral de Movilidad Urbana, “toda vez que estamos hablando de más de 9 billones de pesos”.