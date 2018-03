Mintrabajo y Gobernación del Valle buscan que regalías generen empleo

20 de marzo 2018 , 07:40 a.m.

La ministra Griselda Janeth Restrepo se reunió con el equipo de Planeación del Valle del Cauca para establecer una estrategia que "permita movilizar los recursos de las regalías en esta región, que cuenta con un monto de $269.000 millones aprobados para la ejecución de obras"

Para construir alternativas de movilización de empleos para el departamento del Valle del Cauca, a través de la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías, la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, se reunió con el equipo directivo de Planeación de este departamento.



Participaron el director de Planeación Departamental, Roy Alejandro Barreras; el secretario Departamental de Infraestructura, Miguel Ángel Muñoz, y el director de Indervalle, Carlos Felipe López.



Valle cuenta con $269.000 millones de recursos aprobados por concepto de regalías, y se busca implementar una estrategia que permita mejorar los índices de ejecución de esos recursos.



Así mismo, dinamizar la generación de nuevos empleos formales. Así mismo, tiene aprobados 113 proyectos, y más de 278.000 millones de recursos de regalías disponibles para asignación en nuevos proyectos, que podrían financiar actividades de promoción de la empleabilidad.



La Ministra dijo que “el Valle del Cauca tiene una tasa de desempleo 11,2%, es decir, está aumentando, y necesitamos revisar qué hemos hecho y qué podemos hacer para dinamizar el empleo, por eso nuestra reunión con el equipo de Planeación Departamental ha sido muy productiva y hemos encontrado toda la disposición para trabajar en conjunto. Estas cifras de las regalías nos pueden ayudar a golpear el desempleo y por eso constituiremos aquí una mesa de acompañamiento a la ejecución de estos recursos y desde MinTrabajo vamos aportar toda la colaboración técnica para salir adelante en esta tarea”.

Restrepo visitará todas las regiones del país para reunirse con los gobernadores y alcaldes con el fin de mostrar y reflexionar sobre las cifras de regalías, y movilizar estos recursos que apunten a más empleos.



A nivel nacional, para las vigencias 2017 y 2018 hay recursos aprobados por valor cercano a $6,6 billones, no obstante que solo se ha ejecutado el 31% de estos recursos que equivalen a $2 billones.



“Lo que estamos haciendo es motivar a los equipos de Planeación en todos los departamentos del país, para que construyamos entre todos, y se tome consciencia de la necesidad de dinamizar estos recursos para que no se queden guardados en los bancos. Necesitamos construir una ruta de la empleabilidad, y no dudo que esta gestión nos ayudará a generar más plazas de trabajo en el Valle del Cauca y en toda Colombia”, señaló la Ministra.