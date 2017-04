Minería ilegal sigue suelta en el Parque Natural Nacional Farallones

Los anuncios de controles y las redadas oficiales no han frenado la minería ilegal en el parque Nacional Natural Farallones. A ello suman cultivos de coca.

El cuadro de esa reserva natural, donde nacen las fuentes de agua de Cali,, de nuevo, causa alarma en el Concejo Municipal.



El Ejército ha cerrado 18 socavones y se ha destruido maquinaria y equipos, dijo el general Juan Vicente Trujillo, comandante de la Tercera Brigada del Ejército. “Las tropas que se ubican en el Batallón de Alta Montaña y en el puesto de control de las minas del Socorro, vienen siendo rotados para evitar situaciones de amistad con la explotación ilegal”, dijo.



Para construir los puestos de control en Los Farallones, habría que invertir 4 mil millones de pesos, que no están presupuestados.



Jaime Celis, delegado de Parques Nacionales, del Ministerio de Ambiente, dijo que la explotación se da en minas del Socorro, en cerca de 676 hectáreas. “Cali en Farallones, tiene la menor extensión en el parque, pero con un 90 por ciento del terreno afectado por factores humanos”.



La extracción de oro se da con picas, palas o pólvora. “Los daños ambientales son excarcelables todos, por consiguiente no es mucho lo que se puede hacer cuando se capturan a las personas en flagrancia”, aclaró el funcionario.



El concejal Roberto Rodríguez Zamudio citó al Dagma, a la secretaría de Gobierno y Justicia, además del Ejército y Parques Nacionales, para conocer qué están haciendo en transversalidad frente a esa explotación ilegal.



A la fecha hay 21 socavones con actividad de explotación, pero hay otros problemas, entre ellos cultivos de coca, además de vivienda ilegal y extracción de minería como oro y mercurio”, dijo Rodríguez.



Luis Alfonso Rodríguez, director del Dagma, sostuvo que la explotación en los Farallones, data de 15 años atrás, pero este gobierno, avanza en alianzas con el Ejército para su control y sanción. A la fecha, se trabaja en la construcción del puesto de control que estará a cargo de la Policía, pero que por protocolos no pueden estar junto con el del Ejército.



En 2017 se han hecho 13 decomisos de material de construcción representados en 18 toneladas, para evitar ocupación o colonización.



Laura Lugo, secretaria de Gobierno, Seguridad y Justicia del Municipio de Cali, aseguró que “a la fecha se han capturado 20 personas que se han puesto a órdenes de la fiscalía y para el presente año se instalarán los puestos de control que estarán a cargo del Dagma, además de recursos con destino al Batallón de Alta Montaña que ejerce control en la zona.



La presidenta del Concejo, Tania Fernández Sánchez, sostuvo que “mientras el Gobierno y el Congreso no modifiquen la ley ambiental, la minería ilegal en Cali y otros sectores como Dagua, Buenaventura y Chocó continuará porque si bien es un delito ambiental este no tiene sanción de cárcel”.



Solicitó una comisión de salud con la Universidad del Valle para verificar el estado de las familias que habitan en los alrededores de las minas del Socorro, porque es claro “que la explotación del mercurio genera contaminación”.



Para el concejal Rodríguez, falta coordinación porque una cosa hace el Dagma, otra la Cvc, y una más Parques. “Pero no se unen entre ellos como autoridad ambiental y la fuerza pública como el Ejército y la Policía para frenar esta explotación ilegal”.

El concejal Fernando Tamayo Ovalle solicitó optimizar los recursos del medio ambiente invirtiendo en la gente que habita en los Farallones, a través de la generación de empleo u oportunidades de ingresos para contrarrestar la minería ilegal.



Cali