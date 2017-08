Mincultura sanciona a los dueños del Aristi en Cali

12 de agosto 2017 , 09:00 a.m.

Las obras en los patrimoniales edificios Aristi y Columbus, en el centro de Cali, que el año pasado generaron polémica porque el Ministerio de Cultura no había autorizado intervenciones para crear allí un centro comercial y abrir, de nuevo, el hotel Aristi, tiene un nuevo capítulo.

El director jurídico del Ministerio, Juan Manuel Vargas, confirmó ayer que el Grupo 50 o G50, dueño de estos predios, será sancionado por esas intervenciones sin permiso del Ministerio, en un proceso jurídico que se abrió a mediados de ese 2016.

Según el abogado Vargas, esa multa corresponde a 500 salarios mínimos mensuales vigentes, que equivalen a 368 millones de pesos. Es la segunda sanción, pues el año pasado, Planeación de Cali también sancionó por obras sin licencia.

El alto funcionario dijo que en este proceso hay tres actores involucrados, uno de ellos es el G50, un grupo de comerciantes que son los propietarios, desde hace dos años, de los edificios Columbus y Aristi.



En este último funcionó en el siglo pasado el tradicional hotel Aristi, recordado por ser una edificación del Art-Decó con sus fastuosas lámparas y columnas. También se recuerda el teatro del mismo nombre con su silletería de color rojizo y el Teatro Colón, que estaba dentro del edificio Columbus, aledaño al Aristi; ambas edificaciones, sobre la calle novena entre carreras 10 y 11, en el centro histórico de Cali, considerado patrimonio de nivel I, del orden nacional.En un inicio, la investigación involucró al Banco de Occidente, que aprobó al G50 un leasing para obtener 11.000 millones de pesos de 16.000 millones que costó la adquisición del Columbus y Aristi.

El tercer involucrado en el proceso fue la firma Importadores Mayoristas. No obstante, el director jurídico del Ministerio dijo que la sanción es solo para el G50, los actuales dueños. El Banco de Occidente e Importadores Mayoristas fueron absueltos.



Frente a la decisión del Ministerio, la representante legal del G50, Nathalie Rueda, dijo que aunque conocían el proceso jurídico dijo que no le ha llegado la resolución sobre dicha multa como notificación.



El director jurídico de Mincultura dijo que el G50 tendrá 10 días hábiles para presentar un recurso de reposición o apelación al caso.



La representante legal del G50 dijo que una vez, el grupo sea notificado acudirá a dicho recurso. Añadió que las obras están detenidas, porque el aval anunciado este año por la Dirección Nacional de Patrimonio no se ha concretado en una resolución aprobatoria a los trabajos del proyecto del centro comercial y la reapertura del Teatro Aristi.



