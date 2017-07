‘Vamos a hablar del cartel del emprendimiento’

Desde su infancia, Miguel Andrés Rodríguez Moreno ha oído y visto aparecer a su papá (Miguel), a su tío (Gilberto) y su apellido en los medios de comunicación. No niega sus orígenes, pero fueron precisamente estos los que le enseñaron que el estigma no es el que le quiere imponer la sociedad a uno, sino el que se impone uno mismo, y que se puede superar. Esto es lo que quiere enseñar en una nueva etapa en su vida que arrancó este viernes como director del espacio periodístico Positivo Noticias.

Abogado de la Universidad de San Buenaventura de Cali, de 40 años, el mayor de los tres hijos del matrimonio de Miguel Rodríguez Orejuela y Fabiola Moreno, y el cuarto de los ocho hijos del exjefe del cartel de Cali que paga condena en una cárcel de EE. UU. por narcotráfico, busca, a través de este programa, dar una visión más amable de los hechos y brindar mensajes de aliento y superación en los momentos de adversidad, sin perder de vista el acontecer diario.



“No vamos a hablar del cartel de Cali, sino del cartel de posibilidades de las personas a partir del emprendimiento. No vamos a hablar de extinción de dominio, sino de cómo no dejar extinguir las capacidades que hay en tu interior. No se va a hablar de lavado de activos, sino de lavado de conciencia para las personas que viven llenas de rencores y odios. Tampoco, de rutas del narcotráfico, sino de rutas para alcanzar éxitos en la vida; de eso es de lo que vamos a hablar”, dice para desvirtuar las expectativas creadas alrededor del programa.

El espacio va de 6 a 9 de la mañana por la emisora web www.quetalfm.com, y cuenta que es una idea que venía trabajando desde hace unos siete u ocho años, “pero todo no llega en el momento que uno quiere, sino en el que las cosas se alinean”.



Tomó clases de locución con el conocido hombre de radio Jaime Echeverry Loaiza y se contactó con las personas de la plataforma digital y de las emisoras que amplifican. “Fueron ellas mismas quienes al escuchar mi proyecto se enamoraron de la idea, y me fueron presentando a las personas que hoy forman parte de la mesa de trabajo”. Ellos son Carlos Holmes Mondragón, Carlos Zota, Vladimir Vidal, Carlos Pasaje, Daniel Viáfara y la sicóloga Martha Plazas, que dos veces por semana aporta cápsulas motivacionales a los oyentes.



Y aunque todo esto forma parte de superar el estigma de ser hijo ‘de’, no es fácil evadirlo. “Todo el mundo se ha enfocado en que soy hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, y quieren volver eso otra vez noticia. No me considero noticia, muy humildemente lo digo. La noticia no es lo que pasó con mi papá, sino lo que en el presente estamos construyendo... Uno mismo se estigmatiza al pensar que no puede salir adelante porque la sociedad te quiere condicionar por ser el hijo ‘de’, pero lo importante es saber quién es uno y para dónde va, sin importar de dónde se venga; en mi caso, un apellido.



“Hay quienes se estigmatizan automáticamente por su color de piel, su credo, su sexualidad, condición social o económica. En ese sentido, la invitación es a que ninguno sienta temor de querer cumplir sus sueños y sus metas”.



Por lo pronto, los suyos son hacer viable este programa y que la pauta para sostenerlo llegue. “No estoy cometiendo ningún delito; estamos trabajando, es una empresa que, como cualquier otra, tiene una gestión comercial, y quien se identifique con lo que estamos haciendo, quien crea en nosotros y sienta que el tema funciona para su empresa en términos de marketing, pues esa persona estará ahí porque siente que responde a sus expectativas y perspectivas”.



La actividad principal de Andrés Rodríguez está en la fundación OBG Opportunity Business Group, que él inició hace más de un año con un grupo de abogados, promoviendo proyectos de emprendimiento y asesoría jurídica en sectores populares de Cali y con internos próximos a recobrar su libertad, una labor que él adelanta desde el 2013.



“No he sido preso ni lo seré, pero he vivido ese flagelo de lo que es ir a una cárcel de visita y entiendo lo que sus familias y ellos viven al estar privados de la libertad por un error que cometieron. Pero la vida puede dar segundas oportunidades, y es ahí donde queremos darles herramientas para que se apropien de su vida y no reincidan en el delito. Al inicio era más charla motivacional, pero hay que pasar a los hechos”.



Para esto, dice, cuenta con contactos en el sector empresarial que están dispuestos a dar su apoyo a esas personas. “Independientemente del error de mi papá, la parte empresarial siempre se mantuvo, y lo que sí gozamos toda la vida y hemos gozado es de buenas relaciones en el sentido empresarial y social. No falta gente que no te quiere saludar, esos son amigos vergonzantes, pero nosotros hemos sido empresarios; desde que nacimos nos enseñaron a trabajar”.

​

CALI