‘Mientras sea alcalde no habrá pico y placa para motos’ Armitage

En Cali ha disminuido la accidentalidad, pero las cifras siguen siendo elevadas, en medio de una pugna por el espacio y los pasajeros.

El pico y placa, como fórmula para reducir la congestión y los percances, está en la mitad de las controversias sobre la movilidad.



Los temas fueron esbozados en el foro ‘Desafío sobre la movilidad en Cali’, organizado por RCN, Cámara de Comercio y el programa ‘Cali Cómo Vamos’.



Según cifras de la Secretaría de Movilidad, durante los primeros seis meses del 2017 se presentaron 7.076 accidentes, frente a los 7.587 del año pasado, un total de 511 casos menos.



A su vez, en mortalidad el estudio señala 18 casos menos ante los 162 del 2016, una reducción del 11 por ciento.

Para el alcalde Maurice Armitage, Cali hay cosas por mejorar, pero se avanza por el sendero correcto

“Medellín, con todos sus sistemas de transporte, sufre congestiones largas. En nuestra ciudad no es tan caótico pero sí nos falta cambiar las costumbres y crear cultura para no llegar al caos”, dijo.



El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, destacó a Cali como pionero en conseguir fuentes de ingresos alternos para inyectarle al sistema de transporte masivo.



El tema del pico y placa fue uno de los de mayor debate en el foro al que también asistieron el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela Botero, el delegado de la Gobernación, Miguel Ángel Muñoz y los expertos, Ciro Jaramillo y Víctor Hugo Vallejo.



Sobre el pico y placa, Armitage dijo que la medida ha sido una ‘burla’ por parte de personas de clase alta, pues han optado por adquirir un carro ‘popular’ para eludir la regla.

En los parqueaderos tienen un carro de más de 100 millones y otro de menos de 20 millones para poder salir

El ingeniero e investigador Ciro Jaramillo explicó que algunas personas están acostumbradas a usar sus vehículos y no salen de su zona de ‘confort’. “A largo plazo estas medidas de gestión causan demanda y eso está pasando”.



El abogado Vallejo dijo que el pico y placa actualmente está incompleto, pues las motos también deberían tenerlo.



“Lo que congestiona a Cali son las motos (...) de las casi 600.000 que transitan por la ciudad solo 200.000 están matriculadas aquí, el resto en municipios vecinos y no contribuyen en un solo peso”, precisó Vallejo.



Afirmación que fue debatida por Armitage: “La moto se volvió un derecho social de transporte, además, si se analiza, las motos ocupan menos espacio que un carro y es símbolo de emprendimiento de miles de colombianos. Mientras sea alcalde no habrá pico y placa para las motos”.



Y reconoció que las mayores cifras de mortalidad las ponen estos vehículos, pero que se debe trabajar en la cultura vial.



En relación al sistema de transporte Masivo, Armitage dijo que se trabaja en él cómo se hace en cualquier programa vital de salud.



“Hay que rebuscarnos por toda parte, rebuscar plata para mejorar la movilidad y vencer la piratería”, expuso.



El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, destacó que “los usuarios del MÍO redujeron en un 31 por ciento las quejas por servicio durante el primer semestre de este año”.



Esa entidad emprenderá desde el lunes una tarifa diferencial de 900 pesos para recorridos cortos en el oriente de la ciudad. Las autoridades locales estudian la posibilidad de extender esa alternativa.



