Metrocali pide seriedad a Unimetro y GIT Masivo

GIT Masivo y Unimetro, dos de los cuatro operadores del MIO, no se acogerán a las condiciones que plantea el Plan de Salvamento propuesto por Metrocali para sacar adelante el sistema de transporte masivo, a diferencia de Blanco y Negro Masivo y ETM que, en marzo pasado, firmaron el acuerdo.

“Ellos nos están diciendo que firman el otro sí modificatorio y el Plan de Salvamento pero, que dejemos vivas las pretensiones que ellos tienen en los tribunales de arbitramento, como las de GIT que ascienden a más de 230.000 millones de pesos”, dijo el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela.



Para el funcionario, hay que ser serios con la ciudad.



“Si GIT y Unimetro de verdad quieren firmar el modificatorio, acá los espero el próximo lunes, pero será bajo las mismas condiciones que lo hicieron ETM y Blanco & Negro. Ellos saben que conciliar los desacuerdos que hoy se tramitan en el tribunal de arbitramento de GIT, fue uno de los principios con que negociamos durante seis meses de 2017, no puede ser que ahora quieran desconocerlo y no sigan el buen ejemplo que dio Blanco & Negro”, agregó Orejuela.



Las pretensiones de Blanco y Negro eran por cerca de 415.000 millones de pesos.

Desde el 27 de diciembre pasado a los operadores se les entregó la propuesta modificatoria.



“Demuestra que anteponen sus intereses económicos ante el compromiso con la ciudad y los usuarios del MIO, pues desde el 20 de marzo pasado, cuando ETM y Blanco & Negro aceptaron y firmaron el acuerdo modificatorio de los contratos de concesión, no han podido dar una sola razón válida para responder por qué ellos no firman el mismo acuerdo marco”, señaló Orejuela.

Esa misma pregunta ya se las había hecho el ministro de Transporte, Germán Cardona, quien les advirtió a los operadores del MIO que ya no esperaran más recursos de parte del Gobierno Nacional, al menos del actual Gobierno.