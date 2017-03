Fallo abre puerta para construir dos patios y talleres de Metrocali

El alto organismo ordenó que se registren los bienes a nombre de Metrocali para construir las dos obras.

El litigo comenzó el 11 junio 2013 cuando Metrocali y el consorcio Patios Sur decidieron terminar, anticipadamente y de común acuerdo, los contratos de concesión 3 y 4 para el diseño, construcción y operación de los patios y talleres Aguablanca y Valle del Lili.



Pero las partes no logran ponerse de acuerdo en las prestaciones económicas que pudieran existir de la relación entre ellas.



El 11 de junio de 2015 el Consorcio Patios Sur presentó demanda arbitral para dirimir esa situación con unas pretensiones totales que tasó en $86.483 millones.



Un año después, el 22 de junio de 2016, el tribunal de arbitramento ordenó, el registro de los dos lotes y su entrega física a Metrocali.



El laudo arbitral también obliga a Metrocali a que, una vez reciba ambos lotes y los registre a su nombre, pague $7.679 millones y no las pretensiones que tenía el Consorcio Patios Sur. Además, se ordena liquidar definitivamente los contratos de concesión.



Metrocali radicó, el 13 julio de 2016, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la solicitud para que esa entidad registrara los dos lotes de su propiedad. Lo hizo teniendo en cuenta que dicho laudo es una orden judicial de obligatorio cumplimiento para todos los actores del proceso



A la par, Metrocali, como ente gestor del MIO, expidió Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP, y Registro Presupuestal, RP, para asegurar el pago de los $7.679 millones. Ese pagó quedó condicionado a la entrega física de los dos lotes.



Ese mismo mes, Metrocali también solicitó al Consorcio que hiciera la entrega física de los lotes. Para ello interpuso una demanda ejecutiva de hacer y una denuncia por fraude a resolución judicial, pues el Consorcio no acató el laudo y no entregó los lotes.



Un mes después Metrocali interpuso una tercera demanda pidiéndole al Juez 32 Civil Municipal fijar una fecha para la entrega de los dos lotes. Esta demanda fue la primera que salió a favor de Metrocali, en ella el Juzgado comisionó a la Secretaría de Gobierno de Cali para entregar los lotes. Esa entidad iba a realizar la diligencia el 23 y 24 de enero de 2017, pero como el Consorcio puso una tutela, se suspendió el procedimiento. El 3 de febrero pasado le niegan la tutela al Consorcio y Metro Cali pudo continuar con los trámites para la entrega de los lotes.

Buses del MIO en la Terminal Calipso Foto: Archivo EL TIempo



Metrocali dice que pese a su insistencia ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que se hiciera el registro de los dos lotes, "esa entidad negó esta posibilidad en agosto de 2016 para el lote de Aguablanca aduciendo que Metrocali ya no aparecía como beneficiario de un fideicomiso (un patrimonio afectado a una finalidad determinada que implica la transferencia de la propiedad de un bien o un derecho.) constituido por el Consorcio".



Un comunicado de la entidad señala que "la razón para que Metrocali no apareciera como beneficiario del fideicomiso es que la misma Oficina de Registro de Instrumentos Públicos canceló este instrumento, desatendiendo lo ordenado en el laudo arbitral. Pues ambos lotes tenían medida cautelar con el fin de garantizar la titularidad de Metrocali".



El ente gestor delsistema masivo presentó un recurso de reposición el 9 de agosto de 2016, el cual fue resuelto a favor de Metro Cali, seis meses después, el 10 de febrero de 2017, por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no obstante, dicha entidad no registró el lote del patio taller Aguablanca porque esta decisión es susceptible de recurso, omitiendo, además, pronunciarse respecto del lote patio taller Valle del Lili.



En octubre y noviembre de 2016, así como en febrero de 2017, Metrocali solicita al Registrador de Cali que acate la orden judicial proferida por el Tribunal de Arbitramento y registre los dos lotes, sin obtener hasta ahora una respuesta efectiva y favorable. Por tal razón se solicitó intervención a la Superintendencia de Notariado y Registro, además, el 14 de marzo pasado Metro Cali puso una tutela buscando que un juez obligue a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a registrar los dos lotes como propiedad de Metro Cali.



En noviembre de 2016, el Consorcio puso una tutela contra el laudo arbitral que fue declarada improcedente por el Consejo de Estado el 7 de diciembre del mismo año, fallo que fue confirmado el 18 de febrero de 2017.



El pronunciamiento del Consejo de Estado se refiere a un recurso de anulación del laudo arbitral que interpuso el Consorcio en agosto de 2016, con la finalidad de que le fuera reconocido el valor comercial de los lotes.



Metrocali también pidió la anulación parcial del laudo por considerar que la reversión de los dos lotes debía ser a cero costos. El 15 de marzo de 2017 el Consejo de Estado declara infundados los recursos ambos recursos lo que traduce que el laudo proferido desde el 22 de junio de 2016, queda en firme.



Luego de esta defensa por las distintas instancias del ordenamiento jurídico colombiano, Metrocali fue notificado el jueves del fallo que deja en firme la propiedad de la entidad gestora de MIO sobre dos lotes donde se terminará de construir la infraestructura del sistema de transporte masivo de Cali.