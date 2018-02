Sube la tensión entre Metrocali y operadores del MIO

Metrocali alertó sobre un presunto incumplimiento de los concesionarios de transporte frente a la flota que debían sacar a operar en los últimos días. La entidad informó esto ha venido ocurriendo en las horas finales de la tarde y comienzo de la noche, sobre todo, a partir de la semana pasada.



Según Metrocali, durante las dos jornadas con mayor exigencia de flota, en promedio, "los concesionarios incumplieron con la ejecución programada así: Unimetro 113 buses menos; GIT Masivo dejó de sacar 88 buses; Blanco y Negro no cumplió con 52 buses; y ETM no puso al servicio 12 buses".

Metrocali sostuvo que "los cuatro concesionarios de operación de transporte no están sacando la cantidad programada de vehículos, por eso en la hora pico de la mañana, cuando se produce mayor aglomeración de usuarios buscando transporte, la operación se atiende con un promedio de 695 buses, es decir con un faltante de 105 vehículos, y en la hora pico de la tarde esta cantidad baja hasta un promedio de 637 buses, aumentando dicho faltante hasta 160 vehículos".



El alcalde de Cali, Maurice Armitage, también informó la situación al contralor de Cali, Ricardo Rivera, y al personero municipal, Héctor Hugo Montoya, el viernes pasado.



En un comunicado, Metrocali señaló que "es importante mencionar que el área de Operaciones de Metrocali programa la cantidad de flota suficiente para cubrir la operación diaria y el compromiso de los concesionarios es ejecutar la flota programada. Para verificar y supervisar cómo se está prestando el servicio por parte de los concesionarios, el Centro de Control de la Operación de Metro Cali realiza constantes mediciones de la flota en servicio".



Explicó que desde el 29 de enero de este año, con el regreso a clases de colegios y universidades, Metrocali programó, en promedio, 800 vehículos para atender la demanda general que durante el mes de enero se situó en un promedio de 460.000 viajes. Sostuvo que esta programación la realizan expertos del área de Operaciones con el objetivo de prestar el servicio requerido.



Así mismo, indicó que la diferencia entre la cantidad de vehículos programados y los que realmente sacan a operar los concesionarios del MIO, genera una disminución en los niveles del servicio que no es atribuible a Metro Cali. "Estos incumplimientos generan múltiples dificultades en la movilidad de los usuarios del masivo, quienes manifiestan su inconformidad por redes sociales, a través de los medios de comunicación e, incluso, por vías de hecho. Precisamente, eso fue lo que ocurrió el martes 30 de enero sobre las 8:00 de la noche, cuando usuarios que esperaban la ruta A13C se tomaron un carril de la estación Universidades como acto de protesta por la demora en ser atendidos".



En ese caso, la ruta A13C, que se programa con cuatro buses complementarios, quedó solo con dos buses para atender la jornada pico de la tarde y comienzo de la noche. Razón por la cual sus tiempos de recorrido se extendieron al doble de lo normal. De los dos buses que no atendieron esa ruta, uno salió por falla mecánica y el otro simplemente nunca llegó a prestar el servicio, configurando un incumplimiento.



Por este tipo de situaciones, que se agudizaron a partir de la semana pasada, Metrocali "se vio en la obligación de lanzar una alerta el jueves pasado en una reunión citada por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en Bucaramanga".



Por tal razón, Metrocali manifestó que solicitó a los garantes de la Circular Conjunta para la Sostenibilidad de los Sistemas de Transporte Masivo, Integrado y Estratégico, un apoyo decidido en la ejecución del protocolo de crisis del servicio que tiene previsto desde el 27 de diciembre de 2017, día en que entregó la propuesta de reestructuración del sistema a los concesionarios.



Sin embargo, concesionarios como Unimetro están en desacuerdo con estos señalamientos de Metrocali al plantear que es la entidad del orden municipal la que habría incumplido acuerdos dentro del mismo contrato de la concesión, sobre la cual, quedan 22 años de vigencia y por la que el municipio busca la firma de un otrosí para modificarlo.



El pasado 27 de diciembre, Metrocali entregó a los cuatro operadores del sistema la propuesta de reestructuración del MIO, argumentando ser una salida a la crisis del mismo y para mejorar el servicio. Hasta ahora no ha habido acuerdos con Metrocali, pues los cuatro concesionarios exigen una tarifa licitada como remuneración por cada kilómetro recorrido, así como no hacer descuentos en los niveles de servicio en épocas de crisis, extender el contrato de la concesión por cuatro años más y manejar por su cuenta la flota de 424 buses que Metrocali ha venido señalando para su incorporación.



Metrocali ha venido informando que el sistema MIO podría colapsar, si no se toman medidas como acoger la propuesta de la Administración municipal, pero sin entregar los 424 buses que la entidad aspira se incorporen al sistema, sin extender el contrato de concesión y sin negociar la tarifa licitada.

Estos desacuerdos se generan en momentos en que comenzó la aplicación, esta semana, del nuevo costo del pasaje del MIO que quedó a 2.000 pesos.



Miembros de la ciudadanía y de la Liga de Usuarios del masivo pidieron que se resuelvan estas diferencias, pero sobre todo, que realmente sí se mejore el servicio, en cuanto a las frecuencias de los buses.



