Metrocali, a cumplir plan arqueológico en obras de Terminal Sur

El recorrido se realizó ante la suspensión temporal de las obras del proyecto Terminal Sur hasta tanto Metrocali presente el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto. La entidad que se encargan del sistema MÍO dice que no ha hecho movimiento que comprometa el manejo del predio. Vecinos se oponen al proyecto en ese sitio.

El martes, delegados del Icanh y Metrocali recorrieron el lote donde está proyectada la construcción de la Terminal Sur del MIO. En la visita participó un delegado del Instituto para la Investigación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva), que había pedido suspender la obra a la espera de un plan de arqueología..



“El objetivo de este recorrido es verificar y caracterizar los terrenos asociados a las obras de la Terminal Sur del MIO”, dijo el investigador del grupo de arqueología del Icanh, Luis Francisco López.



En el recorrido, que duró más de dos horas, el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela Botero, reiteró que la entidad no ha adelantado ninguna intervención en el predio.



López dijo que “hemos tomado nota de parte de los funcionarios de Metro Cali que hay unas intervenciones que son básicamente unos jarillones, unos carreteables y una zanja reciente que las atribuye Metro Cali a otra firma, para la cual el Icanh deberá hacer los requerimientos correspondientes para solicitar las aclaraciones que sean del caso”.



En la visita estuvo el antropólogo Fredy Rodríguez, gerente de Arge de Colombia, empresa especializada que acompaña a Metrocali en la implementación del Programa de Arqueología Preventiva para la Terminal Sur.



“Estamos brindando el apoyo en todo lo que corresponde a la evaluación inicial, el diagnóstico y la situación actual del tema arqueológico del área donde se ejecutarán las obras de la Terminal. Hablamos de unas intervenciones, sin embargo no hay evidencia perceptible de patrimonio que haya sido posible identificar a priori, solamente después de una investigación y de prospección arqueológica, el equipo de arqueólogos logrará determinar la potencialidad del área y que ocurriría en este caso”, señaló Rodríguez.



Al final de la visita se establecieron unos compromisos en un acta firmada por los representantes de ambas entidades. La tarea de “Metro Cali es desarrollar el programa de arqueología preventiva y ello implica como segundo punto no adelantar por supuesto ningún tipo de intervención sobre la zona, intervención con maquinaria, en fin. El compromiso del Icanh es hacer seguimiento al cumplimiento de los estudios y particularmente al plan de manejo arqueológico que es el resultado de las prospecciones que contiene las directrices para socializar, investigar, preservar y conservar los bienes arqueológicos culturales que se encuentren asociados en la obra”, dijo López.



Al Icanh le corresponde atender lo que se refiere al componente arqueológico, ya el tema ambiental, el predial y demás, es algo que debe trabajarse con las autoridades correspondientes.



Los trabajos iniciales, que corresponden al trámite básico ante el Icanh, duren aproximadamente un mes. “Arge de Colombia ha designado un grupo de arqueólogos que se encargarán de hacer la solicitud ante el Icanh para la autorización de intervención arqueológica, la licencia que nos permite hacer las intervenciones en el área y después se presentará el informe ante el Instituto con los resultados y será en ese momento en que podremos darle a la opinión pública unas luces con mayor claridad sobre los posibles hallazgos o la ausencia de material arqueológico en el área”, concluyó el arqueólogo Fredy Rodríguez.





Nicolás Orejuela Botero, presidente de Metrocal, dijo que “aprovecho para decirle a la comunidad que nos comprometemos a proteger el humedal, nuestra obra no impactará el humedal, nos comprometemos a proteger las riberas de río Lili, a tener un CAI ambiental y a construir con ustedes, sobre el diseño que ya existe, ese mega parque que va a tener un impacto positivo para toda la comunidad. Estamos seguros que el humedal, sumado con la obra de la Terminal Sur será un punto de desarrollo y de conectividad".