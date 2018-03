Mesa buscará combatir la ‘piratería’ y trancones en el sur de Cali

Mejorar la movilidad en el sur de Cali y combatir la ‘piratería’, es decir, los carros particulares que, de manera ilegal, cobran por un servicio de transporte público cuando completan el cupo, son los puntos que viene discutiendo la Alcaldía, con estudiantes y miembros directivos, docentes y trabajadores del área administrativa de universidades del sur de la ciudad.

Frente al problema de la piratería, el Concejo también se sumó al debate al solicitar al gobierno caleño que se levante el pico y placa a los vehículos de transporte público colectivo.



Estos puntos motivarán a que de nuevo se reúnan este jueves en la mesa técnica de movilidad con María de las Mercedes Romero, como asesora en este tema y quien ha sido delegada por la Administración de Maurice Armitage para buscar las alternativas más viables a los trancones que se forman justamente en la comuna 22, en inmediaciones de gran parte de la universidades y de colegios de la capital del Valle del Cauca.



De hecho, representantes de la comunidad educativa de estamentos de educación superior como la Autónoma no solo les han manifestado a funcionarios de la secretaría de Movilidad municipal, su preocupación porque los guardas de tránsito siguen multándolos al confundirlos con un servicio ‘pirata’. Y la confusión aumenta porque meses antes, la misma Alcaldía de la ciudad había señalado su respaldo al carro compartido para evitar los largos trancones en vías como la Cañasgordas o la que comunica a Cali con Jamundí.



Es así que, por ejemplo, un trabajador de la Autónoma que en su vehículo movilizaba a otros cuatro compañeros de su trabajo, lleva casi un año tratando de demostrarle a la secretaría de Movilidad que el servicio que prestaba no era para lucro. Le pusieron una multa que ya supera los 740.000 pesos.



Abelardo Hernández, asistente de la Vicerrectoría del Medio Universitario en la Pontificia Universidad Javeriana, señaló la importancia de que estos vehículos puedan tener esa distinción, dejando en claro que “una cosa es el servicio solidario que brinda el carro compartido y otra el cobro de los carros piratas”. Por eso, algunas personas del grupo Cupos Javeriana, que en Facebook cuenta con más de 6.000 integrantes, proponen que el municipio les autorice una calcomanía en el carro para diferenciarlos.



Así mismo, Hernández resaltó que la Javeriana, con unos 9.500 estudiantes, ha sido de las primeras universidades en poner en marcha la estrategia del carro compartido y de brindar más apoyo al uso de la bicicleta. En la Javeriana hay 300 parqueaderos.



En la Universidad Cooperativa mantienen la propuesta del pico y placa de dos dígitos, medida que no disgusta del todo a la Alcaldía, pero no se ha tomado una decisión definitiva porque no todas las universidades están de acuerdo como la Autónoma, por ejemplo. La secretaría de Movilidad tampoco ha dado una respuesta sobre el uso de una calcomanía.



Por ahora, como la han manifestado la asesora Romero y funcionarios de la secretaría de Movilidad, como su titular, Juan Carlos Orobio, la bicicleta es uno de los medios al cual, la Alcaldía le está apostando y por ello, se habilitó el carril para la ciclas en la Cañasgordas. Sin embargo, en la Javeriana insisten en la necesidad de un andén para facilitar la movilidad de los peatones.



Por su parte, la Universidad Libre puso en funcionamiento desde el año pasado un bus para transportar a la comunidad educativa, además de que se están adecuando 150 parqueaderos para bicicletas. “El vehículo de institucional Unilibre, realiza 120 recorridos, 24 por día, de lunes a viernes, movilizando 540 pasajeros diariamente, unos 2.700 semanales, en los horarios de 6:30 a. m. a 9:00 a.m. y de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 4:00 a 6:00 p.m.”, precisó el ingeniero Milton Fabián García, jefe de Servicios Administrativos de Unilibre.



La Universidad del Valle desde hace varios años viene en un proceso de cambio en algunos aspectos relacionados con la movilidad y la seguridad. En el 2015 abrió un parqueadero exclusivo para motos, a un costado de la calle 100, dentro del campus de Meléndez para ubicar, en un solo lugar, más de 800 motos que en ese entonces ingresaban a la universidad.



En el mismo año inauguró el primer tramo del carril para bicicletas, sobre la avenida Garcés Giraldo, cambiando las costumbres y forma de circular y parquear de conductores y ciclistas, elevando a prioridad la movilidad sostenible.



Algunos de los avances en el cambio de movilidad en la del Valle han sido liderados por profesionales como Juan David Santamaría Mesa, quien resaltó la ampliación de la ciclorruta en todo el circuito del campus de Meléndez, “lo que permitió generar una mejor cultura vial y respeto por el ciclista y peatón”. En Univalle hay 3.000 personas que van en cicla.



