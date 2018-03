Menor atacada por su cabello será sometida a más de una intervención

En cuidados intensivos permanece la menor que fue herida con arma cortopunzante en el abdomen, afectando su intestino grueso y un riñón. También fue herida en la cabeza y en el cuello, al parecer, por robarle su largo cabello. La niña estaba afuera de su vivienda, en el municipio Santander de Quilichao, en el norte de Cauca.

Familiares y allegados dijeron que ya le practicaron una primera intervención, pero tendría que ser sometida a otros procedimientos en la clínica de Cali, a donde fue trasladada, por lo que piden ayuda económica.

La Policía indicó que está tras la pista de los dos hombres en moto que en la noche del sábado pasado la atacaron en el barrio Morales, de esa zona caucana.



De acuerdo con las autoridades, la menor se habría opuesto a sus atacantes.



“Llegaron, el parrillero se tiró de la moto y de una a cortarle el cabello a la niña. Cuando reaccionó a pararse la chuzó, se echaron a la huida y le cortaron el cabello”, dijo Jessica Liliades Elejalde, tía de la niña.



La abuela de la menor, Lilia Labio, contó que al escuchar la algarabía, salió y la encontró sangrando.



“Cuando miro al suelo veo la sangre y le digo, ‘mira la hirieron’, ella estaba teniéndose así, ella no me respondió nada, estaba ida. En esas llegó la mamá y dijo hay que llevarla para la clínica", explicó la señora.



Los agresores, que usaban cascos, huyeron rápidamente.



"Estamos mirando la hipótesis, porque el tema del hurto del cabello no es totalmente fuerte para nosotros, toda vez que no le cortaron el cabello, le generaron unas lesiones en el cuero cabelludo", dijo el mayor Jesús David Ruiz, comandante de la Policía de Santander de Quilichao.



De acuerdo con el oficial, no queda claro por qué, si la intención era robar el cabello de la niña, finalmente no se lo robaron. No obstante, hace parte de las hipótesis que se están manejando.



Familiares y vecinos de la menor están convocando una marcha para este miércoles, a las 8 de la mañana, para rechazar el ataque y buscando pedir recursos para el tratamiento de la niña.





