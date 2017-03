Memorando de entendimiento por el Museo Regional de Memoria

09 de marzo 2017 , 09:34 a.m.

09 de marzo 2017 , 09:34 a.m.

Con el fin de ratificar el compromiso institucional y fortalecer las acciones conjuntas que le darán vida al Museo Regional de Memoria Histórica y Reconciliación para el Pacífico Colombiano, que tendrá su sede en Cali, se firmará hoy un memorando de entendimiento.



La secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, secretaría de Paz y Conciliación del Valle y el Centro Nacional de Memoria Histórica firmarán el memorando.

Durante hoy y mañana se realizará una jornada de trabajo denominada ‘La Memoria, una aliada para la Paz’, en el auditorio principal del Banco de la República, donde, a través de talleres, se recalcará sobre la importancia de la memoria en la construcción de la paz y en la reparación integral de las víctimas.



Intervendrá Martha Nubia Bello, directora del Museo Nacional de Memoria en Bogotá.



Este espacio de trabajo institucional se formalizará además, la conformación de la Mesa Técnica que guiará y asesorará el proceso de apropiación social y materialización de este Museo Regional que tendrá su sede en el antiguo Edificio de Coltabaco.



“El Museo de Memoria Regional de Memoria y Reconciliación es una de las apuestas más grandes de esta Administración del Alcalde Maurice Armitage y tiene como fin que en el 2019 estemos abriendo puertas. Es un espacio de pedagogía, no sólo de ciudad sino de región y de país, alrededor de la verdad, la memoria, la reconciliación y de manera fundamental como una garantía de no repetición hacia lo que ha pasado por el conflicto en el Suroccidente y frente a lo que esperamos que como país esperamos que no vuelva pasar”, dice la secretaria de Paz de Cali, Rocío Gutiérrez.