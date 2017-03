Controversia por el control a las motos en Pasto

15 de marzo 2017 , 06:14 a.m.

15 de marzo 2017 , 06:14 a.m.

Los motociclistas en Pasto están inconformes con las restricciones impuestas a su movilización por la municipalidad.

La Alcaldía expidió el pasado 10 de marzo un Decreto que impide la circulación de motociclistas de lunes a viernes de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. y los sábados, domingos y festivos de 10:00 p.m. a 5:00 de la mañana del día siguiente.



En Pasto circulan 180.000 motos, 6.000 de ellas se emplean para el mototaxismo.

Según la municipalidad, la medida se adopta con el fin de disminuir los altos niveles de contaminación ambiental y auditiva y para organizar el tránsito.



“En la noche y la madrugada, en nuestra ciudad, no se genera ninguna contaminación porque el tráfico es mínimo y cómo se piensa organizar si no existe una movilidad considerable”, dijo Adriana Muñoz, vocera de los mototaxistas.



“No solo deben hacerse decretos para interferir con el mototaxismo, se deben aplicar medidas de control a los vehículos que circulan con conductores en estado de embriaguez o con equipos a todo volumen”, agregó Muñoz.



El secretario de Tránsito, Luis Alfredo Burbano, argumentó las cifras de accidentalidad que involucran a los motociclistas.



“No respetan la disposiciones de tránsito, lo que hace que nuestro personal operativo esté muy dedicado a este sector”, dijo el funcionario.

La verdad es que ya no podemos recibir más motocicletas porque no tenemos espacio suficiente en los patios FACEBOOK

TWITTER



“Invaden pasos peatonales, conducen bajo sustancias sicoactivas y el licor, por eso hacemos el llamado a que respeten las normas de tránsito”, dijo David Guerrero, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



Este año se han reportado siete muertes en accidentes de tránsito. La vía Panamericana, a su paso por Pasto, es la zona más crítica. Hace 15 días, en esa vía, se registró un choque múltiple de nueve vehículos y dos motos, sin que se reportaran víctimas.



En el 2014, en accidentes de tránsito, 15 personas perdieron la vida; en el 2015 reportaron 17 y 30 en el 2016.



“El crecimiento del parque automotor en nuestra ciudad ha sido tan grande, que no obedece al mismo crecimiento de las vías, no tenemos nuevas avenidas”, señaló Burbano.



PASTO