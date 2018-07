Material radiactivo encontrado en Cali era Uranio 'empobrecido'

Las cinco horas de tensión que se vivieron en un barrio popular de Cali dejaron más de un interrogante sobre radioactivos en poder de particulares. Ante el hecho, organismos de seguridad iniciaron indagaciones sobre la procedencia de esos materiales.

Tras encontrar una caja abandonada en una calle del nororiente de Cali, el Servicio Geológico Colombiano determinó que no había plutonio ni iridio, solo uranio metálico que es radioactivo, pero de baja actividad como para representar riesgo.



Ese material se destina a equipos médicos y la primera versión entre autoridades es que pudo provenir, justamente, de uno de esos elementos en desuso. Otra hipótesis es que pudo haber sido sustraído de algún laboratorio y que la persona que los tenía en su poder no encontró cómo negociarlos. Sin embargo, ello es materia de investigación y, de hecho, ese elemento no tendría mayor valor comercial.



Este martes, las sustancias fueron dejadas en un compartimiento especial a cargo de un establecimiento oficial para su manejo seguro y posterior entrega al Ministerio de Minas y Energía. La próxima semana iría a un complejo para desechos radioactivos en Bogotá.

En el barrio El Troncal de Cali fue dejada esta caja en cuyo interior encontraron uranio. Foto: Santiago Saldarriaga

Cabe recordar que las alertas se prendieron al mediodía de este lunes en el barrio El Troncal después de que llegara un hombre a una tienda y dejara una caja en las afueras.



Cuando la dueña del negocio se dirigió a retirarla porque pensó que era basura, el 'cliente' le dijo que tuviera cuidado, ella le preguntó si era una bomba y él le respondió que podían ser radioactivos. Luego el desconocido se montó en un taxi y se marchó.



En el sector corrieron las alertas a la Policía y los Bomberos, a las mismas horas, en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se recibió información de una fuente humana que advertía sobre un posible riesgo. No se descarta que fuera el mismo hombre que tenía la caja de cartón, en cuyo interior estaba el recipiente de ícopor.



El subdirector de Gestión del Riesgo, César Orejuela, dijo que acuerdo con expertos eran cantidades mínimos conforme a los sievert​, unidad derivada para medir la dosis de radiación. Pero se aplicaron protocolos para evitar riesgos en medio de la comunidad.

Tras operativo con uranio, los bomberos proceden a lavar sus uniformes de protección. Foto: EFE

En ese sentido, el director de Gestión del Riesgo y Emergencias de los Bomberos Cali, teniente Alberto Hernández, precisó que eran cantidades menores y que por el tiempo de exposición no resultaban perjudiciales para las personas.

Como cuerpo de Bomberos, con uniformes especiales asumimos la lectura y tareas preventivas para que asumiera el proceso personal de manejo de emergencias radiológicas del Ministerio de Minas y Energía FACEBOOK

"Como cuerpo de Bomberos, con uniformes especiales asumimos la lectura y tareas preventivas para que asumiera el proceso personal de manejo de emergencias radiológicas del Ministerio de Minas y Energía, con los equipos especiales y el embalaje debido hasta la disposición final”.

Los bomberos usaron trajes especiales para manejar los radiactivos. Foto: AFP

Las dos barras pesaron unos cinco kilogramos y presentaban baja actividad radioactiva.



En el sector se pidió la evacuación de los vecinos hasta cuando se estableció el control de la situación, las autoridades descartaron que se hubiera presentado contaminación en la zona. A tres personas que estuvieron cerca de la caja se les adelantó una revisión.



Fuentes oficiales aseguraron que no se puede hablar de un tráfico con radioactivos por este incidente.



De todas maneras, la investigación sigue porque ese material puede ser usado para romper blindajes o fabricar las llamas 'bombas sucias' que dejan contaminación en algún sector.



