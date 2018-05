Masiva participación de los electores en Cali

En el Coliseo El Pueblo, el puesto censo en Cali, desde que se abrieron las votaciones, las largas filas no ceden.

Ahí deben votar quienes tienen cédula expedidas entre el primero de enero de 1988 y el 7 de enero del 2003, pero llegan de todos los años, incluso personas de los municipios vecinos y hasta de los departamentos vecinos.



Como se trata del puesto censo, muchos piensan que por no tener inscrita su cédula en ningún puesto de votación, ahí pueden hacerlo sin problema y algunos salen enojados. ‘Tenemos derecho a votar’, ‘No nos pueden quitar el derecho al voto’, es lo que se escucha a la salida del Coliseo.



Personal de la Registraduría tuvo que elaborar hacia el mediodía de hoy una gran cartelera donde indicaba quiénes podían votar en ese sitio, la ubicaron en las mallas, a la entrada hacia el Coliseo, pero muchos pasaban de largo y tenían que devolverse.



Había gente de Buga y de los pueblos del norte del Cauca que preguntaba si ahí podían votar.



“Yo no inscribo la cédula en ningún lugar, ya me acostumbre a votar en el puesto censo”, decía Lucía Escobar.



En este sitio se dispusieron 86 mesas para 102.000 ciudadanos habilitados para votar. En cada mesa el promedio de votos es de 1.200, el más grande de Cali.