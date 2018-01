Más de un motivo en desapariciones en Valle

29 de enero 2018 , 08:00 a.m.

Las pistas para ir esclareciendo la desaparición del caleño Edwar Patiño Ospina se centrarían en la moto en la que se movilizaba el día en que su familia no volvió a saber de él y que fue encontrada seis horas después.

La Policía, con el nuevo grupo de búsqueda de desaparecidos en Valle, Cauca y Nariño, que se activó la semana pasada, por el clamor de quienes anhelan ver, de nuevo, a sus seres queridos, también está detrás de más indicios, porque en el sitio donde se encontró la motocicleta había una persona que quedó en poder de las autoridades.



El vehículo fue hallado, a eso de las 7 de la noche de ese jueves 18 de enero, día de la desaparición de quien casi toda su vida se ha dedicado a la instalación de estructuras en aluminio en inmuebles, según allegados.



Edwar salió de su hogar, ubicado en un barrio del suroriente de Cali, hacia Santander de Quilichao, municipio del norte del Cauca. A la familia no se le hizo extraño que se dirigiera a esta población porque no era la primera vez que tenía algún trabajo u obra en aluminio en esta localidad y, además, porque también solía acudir a otras encomiendas laborales en Jamundí o en Buenaventura.

Sin embargo, no habría salido del Valle del Cauca. La motocicleta fue hallada por un sistema GPS. Estaba, al parecer, guardada en una zona cercana del puente de Juanchito. Allí, las autoridades también encontraron todos sus documento y quien fue detenido solo habría dicho que estaba guardando la moto porque alguien se lo habría pedido. Por ahora no hay alguna decisión judicial en relación con la desaparición del joven Patiño.



Lo único que quieren los familiares del comerciante, el menor de dos hermanos y quien es padre de un bebé, de un año, es su pronto regreso, sano y salvo. Su hermana, Lady Johana Patiño, y decenas de personas claman por tener noticias y reencontrarse con el caleño, de 26 años.



Así lo reiteraron durante la movilización que hicieron el pasado sábado, partiendo de Puerto Rellena y pasando por la avenida Simón Bolívar en el suroriente de la capital vallecaucana.



Su clamor también ha repercutido en redes sociales y en los medios de comunicación hasta llegar al despacho de la gobernadora Dilian Francisca Toro y del nuevo grupo de búsqueda de desaparecidos en el suroccidente colombiano. Del 27 de diciembre al 23 de enero hubo 18 desaparecidos, aunque la Fiscalía dijo que la cifra es en Cali, la Gobernación precia que es en el Valle y 14 en Cali. De esa cifra, 10 personas aparecieron vivas y otras 2, encontradas muertas, por lo que sigue la búsqueda, en este momento de seis personas.



Hasta ahora, lo único que les han dicho a familiares de Edwar Patiño, es que un joven con su descripción habría sido visto en Sameco, en el norte, en el paso hacia Yumbo o por el barrio Alfonso López. Es por eso que la Policía también quiere determinar si hubo robo y si le habrían suministrado alguna sustancia como escopolamina que hace perder el conocimiento.



Mientras tanto, el ingeniero de sistemas Alejandro Cárdenas Cardona, cuyos amigos también hicieron la semana pasada una movilización por redes sociales, está bien de salud, luego de ser encontrado en la vía Panamericana. Presentaba señales de desorientación y no recordaría lo ocurrido el 20 de enero. Ese fue el día en que desapareció cuando iba a un centro comercial, en el sur caleño. En este caso, una cuenta bancaria del ingeniero habría tenido retiros y por esta razón las autoridades investigan si hubo un ‘paseo millonario’.



La Policía indicó que las desapariciones han sido por diversos motivos, algunas por robos y otras cuyos móviles se están precisando para descartar las desapariciones forzadas.



Así mismo, hay quienes han alertado por redes sobre supuestos robos con sustancias. La Policía señaló que esa alerta es falsa.

Aún sin rastro de un menor y de otros 4 adultos

Lina Hoyos, hermana de Juan Manuel Hoyos, quien desapareció el 17 en enero con Fabián Echeverry, en el mismo vehículo en que se desplazaban, dijo que ha sido difícil el proceso para agilizar la búsqueda y el hallazgo con vida de su familiar. Las otras familias de desaparecidos, entre los seis casos registrados entre el 27 de diciembre y el 23 de enero pasados, son las de Béimar Lucumí y Dagoberto Montoya, este último, desaparecido el 27 de diciembre. Iba a Jamundí.



El otro caso es el de un menor de 17 años. Desapareció el 30 de diciembre, en el barrio Mojica I, en Aguablanca, en Cali.

