Más de 3.000 muertos habrían votado en primera vuelta en el Valle

16 de junio 2018 , 06:00 a.m.

La investigación busca aclarar si la aparición de personas muertas o inhabilitadas se relacionaría con la no depuración del censo electoral.

De acuerdo con informaciones preliminares, 3.680 cédulas de personas que estaban inhabilitadas para participar en las elecciones del domingo 27 de mayo, cuando se cumplió la primera vuelta electoral para Presidente de la República.



La Registraduría, que no se ha pronunciado sobre este particular, sostiene que ha atendido los distintos requerimientos, en especial, el caso de los posibles tachones y enmendaduras, investigación que se hizo en distintas ciudades del país. Según esa entidad, en este departamento no se presentaron irregularidades.

Y un comunicado de la Registraduría, los tachones o enmendaduras en los formularios E-14 no representan por sí mismas la existencia de un fraude, pues puede tratarse de errores humanos al escribir los números. El Consejo Nacional Electoral llegó a la misma conclusión.



Las averiguaciones del Cuerpo Técnico de la Investigación (CTI) de la Fiscal y Sijín de la Policía señalan que más de 350 corresponderían a cédulas de personas que tendrían inhabilidades para votar.



Mientras que más de 3230 personas habrían votado pese a que figuran como fallecidas. Los votos, en su mayoría, fueron depositados en puestos electorales en el oriente de Cali.

De acuerdo con los datos, más de la mitad de estos votantes lo hizo en la capital del Valle mientras que los otros lo hicieron en los municipios de Cartago, Buenaventura, Buga, Tuluá, Palmira, Pradera, Florida, Jamundí y Guacarí.



Esto es que no pueden ejercer ese derecho porque está condenadas por la comisión de algún delito. Otras votaron pese a que tendrían doble cedulación, extranjeros sin documentos o jóvenes cuya cédula está en trámite.



Algunas personas se encontraron al llegar a votar con que alguien ya habría votado en su lugar.



A la indagación serían incluidos jurados, testigos electorales, funcionarios y dos de los presuntos suplantadores.