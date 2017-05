Más de 12.000 millones en pérdidas deja paro cívico en Buenaventura

17 de mayo 2017 , 09:03 a.m.

Tras el paro cívico que ya completa su segundo día en el puerto de Buenaventura, las pérdidas ya comienzan a ser millonarias y preocupan el sector económico.

En las calles desoladas de vehículos, solamente se ven personas caminando. Los locales comerciales permanecen cerrados, como también las entidades bancarias que no tienen operaciones, sumándole que los cotidianos tractocamiones, que diariamente pueden ser hasta 2.600 evacuando y llevando mercancía hasta los puertos marítimos, ya no están en las calles.



Según el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, las pérdidas superan los 12.000 millones de pesos, a pesar de que los cinco terminales marítimos sigan en operación.



“Las mercancías importadas siguen en su operación de descargue normal, pero las bodegas se nos están llenando. Llegará el momento donde nos va a tocar dejando a los buques esperando en la bahía lo que generará más gastos para ellos”, afirmó Micolta.



El dirigente aseguró que uno de los más afectados son los comerciantes que exportan mercancías, pues sus camiones no pueden ingresar a dejarlas.

A las entradas de la isla no son pocas las personas que han colocado cercas con palos, plásticos y piedras, impidiendo el acceso del transporte público y de camiones. A su vez indican que la protesta no se detendrá hasta que hayan garantías para una mejor vida.

Se presentan bloqueos en el puente El Piñal, Casa de la Cultura, Santa Cruz, Sena, San Luis, Juan XXIII, 14 de Julio, Bellavista, El Cristal, la comuna 12, entre otros Foto: Cortesía Alvaro Miguel Mina

También reclamaron la presencia del presidente Juan Manuel Santos donde se hable de los compromisos de inversión social y la solución a los problemas de servicio público como el agua.



El turismo también ha sufrido pérdidas pues los hoteles y los restaurantes no tienen la misma afluencia de personas.



Entre tanto, desde la presidencia de la república, Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, visitará a Buenaventura para que lidere una comisión y pueda negociar con los manifestantes.

Los manifestantes hacen turnos diarios y nocturnos para mantener sus barricadas Foto: Cortesía Alvaro Miguel Mina

La reunión, a la que también Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia, pretende levantar el paro y lograr acuerdos con la comunidad que exige, entre otras cosas, que el Hospital sea reabierto en los niveles dos y tres, que mejore el servicio de agua potable y que el Gobierno cumpla con los compromisos pactados en el año 2014 cuando se realizó la marcha denominada ‘Para vivir con dignidad’.



