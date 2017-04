Azúcar, con buen precio pero preocupa el consumo

04 de abril 2017 , 06:46 a.m.

04 de abril 2017 , 06:46 a.m.

El cambio climático que podría afectar el área a cosechar entre un 7,0 y un 8,0 por ciento; la franja de precios que nos los deja tranquilos porque continúan las presiones de algunos sectores para que siga modificándose, y la agresiva campaña contra el consumo de azúcar, ocuparán la agenda de los cultivadores de caña del Valle durante su asamblea anual.



A la asamblea de Procaña vendrá el presidente de la Asociación Mundial de Cultivadores de Remolacha y Caña de Azúcar (WABCG), Jean Pierre Dubray, quien abordará el tema del consumo porque la campaña contra el azúcar es mundial.



“En la pasada asamblea de la Asociación Mundial de Cultivadores y en la reunión de la Organización Internacional del azúcar se discutió sobre las verdades del consumo, nos habló un médico, el problema no es el producto, sino su uso inadecuado y es más dañina la sal que el azúcar”, dice la directora de Procaña, Martha Betancourt.

El precio internacional les ha favorecido y los inventarios mundiales han caído.

El precio internacional les ha favorecido y los inventarios mundiales han caído.

Antes del 2016 tuvimos cinco años de excedentes que deprimieron el precio; en el 2016, por el cambio climático, hubo déficit de azúcar y eso hizo que llegáramos a precios entre 20 y 23 centavos de dólar la libra, hoy estamos en 17, que no es malo si nos comparamos con 2015 cuando estuco a 10 centavos. Lo que los analistas prevén es que se mantendrá un déficit entre seis y nueve millones de toneladas, lo que va a permitir que ese precio se ubique por encima de los 15 centavos. Habría que mirar cual será el comportamiento de la tasa de cambio. Al cierre del 2016 nos favoreció el precio internacional de 23 centavos con una tasa de cambio de 3.000, ayudó a compensar un poco la productividad.

¿Qué tanto cayó?

En la capacidad que tiene el jugo de concentrar azúcar fue del 7,0 por ciento, en promedio, pero hubo regiones donde cayó al 20 por ciento el rendimiento.

¿El impuesto al consumo no pasó y la franja de precios no volvió a tocarse. Están tranquilos?

No. Se bajó la parte superior de la franja al 70 por ciento y ha habido muchas peticiones de otros sectores para que se baje también la base de la franja. Si cuál ha sido el impacto de tocar la franja de precios, ninguno porque este es un commodities, el precio nacional está influido por el precio internacional. El precio no ha bajado porque bajó la franja, por el contrario. Hemos tenido precios altos, pero cuando el precio internacional empiece a bajar, ahí es donde el productor queda desprotegido, por eso no estamos tranquilos.

¿Cuáles serán las peticiones para el Gobierno Nacional?

De forma permanente le hemos solicitado que mantenga los instrumentos de política pública que están contemplados en la Constitución, hemos dado argumentos válidos; llevamos seis años trabajando por la sostenibilidad, por reducir el consumo de agua, por mejorar las condiciones del suelo, por la reforestación de las cuencas. Este sector genera estabilidad económica en la región.

¿Qué tanto han golpeado al sector las campañas contra el consumo?

En México se puso el impuesto al consumo hace cuatro años y los problemas de obesidad siguen y el consumo no ha bajado; el recaudo de un impuesto no resuelve un problema. En Colombia no se impuso, pero la batalla frontal de que el azúcar es mala sigue. Es un tema de equilibrio, el cuerpo necesita azúcar.

¿Se redujo el consumo?

El crecimiento se ha mantenido estable. De dos millones de toneladas que se producen, consumimos un millón y el año pasado se importaron 280.000 toneladas.