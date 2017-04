Jornada de marchas y reclamos se tomaron las calles de Cali

Tres manifestaciones se tomaron las calles de Cali desde tempranas horas de la mañana en este martes.



Una de ellas referenciaba a un grupo de trasportadores que mostraron su inconformidad con la medida del pico y placa y la otra por parte de los habitantes del sector del jarillón del río Cauca. Una tercera se sumó con los reclamos por las obras de Ciudad Paraíso en el centro de Cali.

Fueron cerca de 2.000 personas las que se tomaron las calles con arengas, gritos y pancartas hasta la plazoleta del CAM.



La marcha de los habitantes del Jarillón salió desde la antigua estación del ferrocarril a las 8:00 de la mañana, donde alegaban que han sufrido atropellos en los procesos de reubicación.



“Unos ya teníamos vida, casas buenas y hasta empresas, ahora el gobierno sólo nos ofrece pequeños apartamentos donde no se puede vivir”, dijo Clemencia Cárdenas, una de las manifestantes.

Las vías ocupadas por los manifestantes colapsaron en su movilidad Foto: Archivo particular

Entre tanto Carlos Cárdenas, vocero de la marcha dijo que no están en desacuerdo con la reubicación, pero piden que se haga de la manera más ‘limpia’ posible ya que señala que se están dejando problemas sociales.



“En el afán de hacer sus cosas rápido nos están dejando afectados a muchos. No hay empleo, no hay soluciones claras ni celeridad, queremos soluciones”, dijo Cárdenas.



Por su parte el gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa, indicó que ya se adelantan diálogos con la comunidad y que se han entregado 107 compesaciones econímicas superiores a los 3.800 millones de pesos y se han reubicado a 2.208 familias.



Mientras tanto los manifestantes de la obra ‘Ciudad Paraíso’, reclamaron por los bajos costos que, según ellos, se están comprando los predios, además pidieron que esos avalúos lo haga el instituto geográfico Agustín Codazzi.



La manifestación culminó cerca de las 11 de la mañana dejando varias vías colapsadas en el sentido vial y varias rutas del MÍO desviadas.