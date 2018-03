Maquinarias no quieren ceder terreno en el Valle

11 de marzo 2018 , 07:15 a.m.

11 de marzo 2018 , 07:15 a.m.

Las maquinarias confían en sostenerse con mínimo 35.000 votos para una curul, pero hay expectativa por cambios en la votación dado que grupos cristianos pasaron de apoyos a ser aspirantes.

De hecho, el pastor Jhon Milton Rodríguez cambió su discurso de no aspirar y ahora es candidato al Senado.



El partido de la U tuvo tres curules en las pasadas elecciones. Elbert Díaz y Jorge Eliécer Tamayo esperan repetir. Rafael Eduardo Palau no se presenta.



La exconcejal Norma Hurtado, quien fue secretaria general de la Gobernación, suena como relevo en ese partido. El exconcejal Jhon Jairo Hoyos, cercano a Roy Barreras, busca una cuarta. El exconcejal José Fernando Gil, antes de grupos cristianos, no se quiere quedar atrás.



El partido Liberal también ganó tres curules en 2014. El bonaverense Hernán Sinisterra quiere repetir. En cambio, Fabio Arroyave y Nancy Denisse Castillo aspiran a que sus hijos Fabio Fernando Arroyave y Andrés Mauricio Chicango Castillo los releven. Juan Fernando Reyes, quien estuvo en los últimos dos gobiernos de Cali, confía en que la segunda sea la vencida porque en las pasadas elecciones, en medio de controversia, le faltaron unos 500 votos.



Ese lado rojo está competido. Jhon Wilson Rengifo, exalcalde de Candelaria; Álvaro Monedero, cercano al exgobernador Juan Carlos Abadía; Adriana Gómez, del grupo del alcalde de Yumbo, Carlos Alberto Bejarano; y Uriel Rojas están en la puja.

Jorge Eliecer Tamayo Foto: Archivo Particular Roy Barreras Foto: Archivo Particular Juan Fernado Reyes Foto: Archivo Particular

En Cambio Radical, José Luis Pérez y Carlos Abraham Jiménez quieren saltar al Senado. El exconcejal Oswaldo Arcos y Jessica Echeverry, hija de concejal, son los candidatizados.



En el Partido Conservador hay cambios porque Álvaro López Gil no repetirá mientras que Heriberto Sanabria busca el Senado. Gustavo Padilla, del grupo del exgobernador Ubeimar Delgado es una carta. La de Sanabria es Miyer Huependo, pero también está Germán Fernández de Soto.



En el Centro Democrático espera seguir Carlos Cuero. Sin embargo, Cristian Garcés, quien en la pasada campaña a la Gobernación obtuvo más de 350.000 votos, es un competidor. También Edwin Ramírez, dirigente del gremio comerciantes del centro de Cali. Natalia Bedoya ha recibido el apoyo de Álvaro Uribe en sus correrías.

José Luis Perez Foto: Archivo particular Gustavo Padilla Foto: Archivo particular Christian Garces Foto: Archivo particular

Ana Cristina Paz espera seguir con Alianza Verde en la Cámara. En ese partido repunta Catalina Ortiz, con apoyo de Antanas Mockus y quien pide que la Dian no exprima más a los contribuyentes. Terry Hurtado, apoyado por animalistas, se propone ser una sorpresa.



Mira espera conservar la curul de Guillermina Bravo y tener un senador.



En el Senado por el Valle, de seis senadores actuales solo no aspira Susana Correa del Centro Democrático. Su curul la heredaría Gabriel Velasco, ex gerente de la Andi Valle, o el exalcalde de Buga Jhon Hárold Suárez.



El Partido de la U aspira a tres curules. El senador Roy Barrera y Roosevelt Rodríguez aspiran a sostenerse. El excalde de palmira José Ritter López iría por la tercera.



Entre los liberales, el senador Édinson Delgado busca su reelección. El exalcalde de Yumbo David Fernando Murgueitio quiere estrenar espacio.

Guillermina Bravo Foto: Archivo Particular Catalina Ortiz Foto: Archivo Particular Rooselvet Rodriguez Foto: Archivo Particular

En el conservatismo, el senador Mauricio Delgado, sobrino del exgobernador Ubéimar Delgado, busca su continuidad. Con aspiraciones llega el hoy representante Heriberto Sanabria.



Cambio Radical tiene la curul del senador Carlos Fernando Motoa, pero la meta es sumar tres con los hoy representantes José Luis Pérez y Carlos Abraham Jiménez, quien heredaría la curul de Juan Carlos Restrespo, de raíces en Cundinamarca.



En el Polo, el senador Alexánder López conservaría su curul. El excongresista Wilson Arias busca entrar. Las cartas para la Cámara son Alfredo Mondragón y Franklin García.



Jorge Torres, antes 'Pablo Catatumbo', es el candidato al Senado por la Fuerza Revolucionaria del Común (Farc), espera tener voz para la paz. Luis Alberto Albán, 'Calarcá', va por la Cámara.



Mientras que Opción Ciudadana, antes Partido de Integración Nacional, busca su regreso a la Cámara con Rigo Alexander Vega y al Senado con William Alberto Rodríguez, cercano al exsenador Juan Carlos Martínez.