'Gran Sesión en Epidemiología', en Unilibre Cali, este sábado

El evento, con el objetivo de describir la importancia de la aplicación de la síntesis de evidencia en Ciencias de la Salud, se realiza en el auditorio principal de la Universidad Libre Seccional Cali, sede Valle del Lili.

La 'V Gran Sesión en Epidemiología', de las 8:00 a.m. a 12:00 m. de este sábado 3 de febrero, es organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre de la capital vallecaucana.



“Con profesionales muy expertos en epidemiología estaremos analizando los diferentes tópicos sobre la importancia de la aplicación de la síntesis de evidencia en Ciencias de la Salud; para ello la Universidad Libre ha puesto todo su empeño en este tema que nos puede ayudar a definir el derrotero de la solución a muchos problemas de la salud en nuestro país”, dijo el rector de la Universidad Libre Cali, Luís Fernando Cruz Gómez.



La 'V Gran Sesión en Epidemiología', dirigida a estudiantes de pre y posgrado, profesores, investigadores y profesionales en Ciencias de la Salud, contará con la participación de docentes invitados.



Entre los conferencistas están Aurelio Tobías PhD, estadístico, doctor en Salud Pública (España); Carlos Andrés Castañeda Orjuela. MD, EcoMSc, PhD © Salud Pública, director del Observatorio Nacional de Salud; Mario Delgado MD PhD, doctor en Metodología de Investigación, profesor Universidad del Cauca; Hugo Enrique López MD MSc, profesor Universidad Javeriana de Bogotá, médico urólogo, magíster en Epidemiología Clínica; José Andrés Calvache MD MSc PhD, médico Anestesiólogo, magíster en Epidemiología Clínica, profesor de la Universidad del Cauca.



El certamen contará con el experto Herney Andrés García Perdomo MD MSc EdD PhD FACS, médico urólogo, magíster en epidemiología clínica, doctor en educación y doctor en medicina clínica y salud pública, además de ser profesor asociado universidad del Valle.



De igual forma, John Feliciano Médico, un especialista en Farmacología Clínica de la Universidad de La Sabana, con maestría en Epidemiología Clínica y Salud Pública de la Universidad Nacional y Universidad de los Andes, es también profesor del Departamento de Medicina Interna Universidad Nacional de Colombia”.

El programa del sábado

La agenda del evento es la siguiente:



08:00 a.m. Hitos en la síntesis de evidencia – Mario Delgado



08:30 a.m. Presentación Observatorio Nacional de Salud y Modelos de aplicación de Síntesis de Evidencia -Carlos Castañeda



09:00 a.m. Impacto en los desenlaces de los pacientes - Herney García



09:30 a.m. Errores comunes en la interpretación de la evidencia - Hugo López



10:00 a.m. Receso



10:30 a.m. Colaboración internacional en Síntesis de evidencia - José Andrés Calvache.



11:00 a.m. Meta-análisis en red: Una nueva estrategia para la síntesis de evidencia - Aurelio Tobías.



11:30 a.m. Herramientas para involucrar la síntesis de evidencia en la práctica diaria - John Feliciano.



12:00 m. Síntesis de evidencia para la toma de decisiones en Salud Pública – Aurelio Tobías.



Talleres congreso 2 pm – 5 pm:



Meta-análisis de estudios de intervención - Mario Delgado.



Evaluación GRADE - Hugo López.



Estrategias de Búsqueda - Herney García.



Introducción al Meta-Análisis en Red - Aurelio Tobías.