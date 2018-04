Mamá de directora de Canal RCN, Claudia Gurisatti, apoya a Petro

28 de abril 2018 , 09:00 a.m.

28 de abril 2018 , 09:00 a.m.

Gurisatti ha expresado en el pasado diferencias con el exsenador y exalcalde de Bogotá, con quien volvió a los roces por un comentario del candidato sobre el debate presidencial de ese canal. "Hoy mi mamá se volvió personaje público por cuenta de la campaña. Todos tienen derecho a pensar libremente", escribió en su twitter.

Mercedes Barreto, madre de Gurisatti, subió a la tarima cuando Gustavo Petro hablaba en un evento de su campaña en Buga, centro del Valle del Cauca.



"Soy Mercedes Barreto, fui secretaria de Salud, líder y soy la mamá de Claudia Gurisatti. Aquí estamos firmes con esta propuesta de Petro y la voluntad de su corazón. Son las propuestas más coherentes. Son las que únicas que están con la doctrina social de la iglesia. Viva Colombia Humana y que Petro llegue a la Presidencia", dijo en medio de aplausos.



La decisión de Barreto generó un choque de comentarios en redes sociales. Claudia Gurisatti, directora del Canal RCN y de NTN24, mantiene una posición de crítica a Petro, desde cuando era alcalde de Bogotá y en otras instancias del pasado.



Las diferencias se reactivaron cuando el candidato Petro cuestionó que en el debate del canal se emitiera publicidad de uno de los candidatos, en este caso del Centro Democrático. "Muy mal que @NoticiasRCN haya presentado una cuña de Duque en medio del debate presidencial”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy mi mamá se volvió personaje público por cuenta de la campaña. Todos tienen derecho a pensar libremente. Solo suplico respeto por ella y que la cuiden. Agresiones contra las 2 nos hacen daño. Merecemos consideración por la relación madre-hija. No todo vale en época electoral. — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) 28 de abril de 2018

La llegada de Mercedes Barreto al acto político de Petro fue una sorpresa. Luego estuvieron en un almuerzo. Ella le pidió que su gobierno sea de igualdad y paz.

La sacó del estadio la señora Tulia Mercedes Barreto... https://t.co/LnGY0650sr — Luisa Fda Anzola C (@LFAnzolaC) 27 de abril de 2018

Gurisatti señaló que Petro "ataca y acosa al periodismo con mentiras" y que "así actúan iranos como Chávez, Maduro y Ortega".



Luis Carlos Vélez, director de noticias de La FM, medió por Gurisatti para decir que Petro atacaba al periodismo para no tener que rendir cuentas. ¿Es el tipo de gobierno que tendría?...Callar a los medios para que la gente no tenga defensa?".



Claudia López, fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo, en Twitter dijo que había un acuerdo con todas las campañas para no emitir publicidad política.

Gurisatti respondió que era una obligación legal que se debía cumplir por mandato de la ANTV y el Consejo Nacional Electoral, por lo que obviarla no estaba en la competencia del canal.



En redes se volvió debate una sonrisa de Gurisatti ante una de las réplicas del candidato Sergio Fajardo a Petro.