Los 'trapitos' le sacaron provecho a las elecciones en Cali

A las 7:30 de la mañana Carlos Alberto Cifuentes Arango le madrugó al puesto de votación de la institución universitaria Antonio José Camacho, en la avenida Sexta, norte de Cali, para ser partícipe de las elecciones legislativas que tuvieron cita este domingo en todo el país.

Y aunque no sufragó para elegir a alguno de los candidatos, se convirtió en el 'ángel de la guarda' de los vehículos de las personas que sí asistieron a las urnas.



La ocasión merecía un traje especial. Se colocó unas zapatillas para correr de manera ágil, unos guantes negros que le lucieran con su calzado, además de una pantaloneta y una camisa blanca que le daban contraste.



En su mano izquierda, un trapo rojo con el que da indicaciones donde están los espacios para parquear y colgando de su cuello un morral donde guarda las monedas que le daban los caleños.

Dice que la alegría es la clave para una buena propina. Foto: Mario Baos / El Tiempo

"Cuando hay elecciones la cosa de pone buena. Voy para cinco años en este sector y esta ha sido una de las mejores jornadas. Lo que gano me sirve para vivir en mi piecita, comer y vivir relajado", dijo Carlos Alberto, mientras se acomodaba los audífonos con los que 'se entonaba' durante la jornada.



Agregó que: "los mejores a la hora de pagar son los carros, porque algunas personas que manejan motos muchas veces no esperan, prenden su vehículo y se van"



En esa misma cuadra estaba Hector Fabio Cortés Perlaza, quien también le madrugó a la jornada electoral desde el barrio Charco Azul, oriente de Cali.



Asegura que a sus 24 años no ha encontrado oportunidades laborales, pero dice que ser 'trapito', le ha servido para alejarse de la delincuencia.

Héctor Fabio ameniza sus jornadas con música que reproduce en un celular que carga en su mano derecha Foto: Mario Baos / El Tiempo

"Gracias a Dios con estas votaciones me he podido 'levantar' cerca de 200.000 pesos con los que puedo darle un futuro a mi hijo de tres años. Cuidando carros me ha ido bien, no le hago daño a nadie y me alegra mucho que la gente haya salido a votar, pues nos ayudó a nosotros también", cuenta Héctor Fabio.



Como ellos, en la capital del Valle, hubo cientos de personas que se movieron a cuidar vehículos durante las votaciones. Horas antes de cada jornada se acordaron pactos de buen trato para no invadir los espacios de trabajo, que en ocasiones se reducen en una cuadra donde se cuidan hasta diez carros.



"Entre menos se demoren los dueños es mejor, más rápido uno sale de esto y puede entrar otro. También hay que estar atento, cuidando y estando pilas, para que nadie se meta y no dañe el parche. A los Policías y guardas hay que llevarlos 'en la buena' para que nos dejen 'camellar' sabroso", dice Carlos Alberto.



Y es que las elecciones movieron la economía de la región. Se estima que solamente cada uno de los más de 150 candidatos a la Cámara de Representantes en el departamento, tenía como mínimo un equipo de cinco personas, (en total cerca de 750), que fueron empleadas en áreas administrativas y de comunicaciones en sus campañas.



En Cali, el sol, fue el compañero de los votantes desde las primeras horas de la mañana. Con él salieron los vendedores de helados, refrescos y hasta sombreros.



Camilo Oliveros, dueño de la marca de cholados Peppa Fruits, ubicado a una cuadra de un punto de votación en el norte de Cali, se mostró contento durante todo el domingo.

Camilo Oliveros dice que el secreto de sus cholados es la fruta fresca y la buena leche condensada. Foto: Mario Baos / El Tiempo

"El calor hizo que las personas bucaran sombra y quisiera refrescarse. Cada cholado se vende desde 5.000 en adelante y no han faltado los compradores. Nos fue bien", dijo.



Fernober Cárdenas, vendedor de granadilla caucana, dijo que, al parecer, las elecciones hacen que las personas salgan con hambre.

Fenober esperaba en un andén, frente a uno de los puestos de votación Foto: Mario Baos / El Tiempo

"Cuando las personas salen de votar se arriman a mi puesto y les vendo la libra de mis granadillas a 4.000 pesos. Las elecciones hizo que las ventas se aumentaran pues muchos se comen unas cuantas mientras esperan a sus familiares", precisó Fernober.



La jornada de votaciones terminó a las 4:00 de la tarde y contó con el apoyo de 2.369 agentes de la Policía.



CALI